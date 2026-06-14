Tuto Tavárez

El brasileño Romario, quien está en el Top 10 de los mejores futbolistas de la historia, es el senador por el estado de Río de Janeiro.

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Anteriormente, en el 2010 había si diputado por el Partido Socialista Brasileño.

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Luego en 2014 repitió con la más alta votación, pero aplicando el transfuguismo, creo que así le dicen

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Parece que Romario de Souza, tomó unos cursitos de política en la República Dominicana y en el 2014 buscó la senaduría, pero por Podemos.

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Romario, que era bueno regateando con el balón, buscó repetir como senador, para un periodo de 8 años, es decir, que estará desempeñando esa función hasta el 2030, pero lo hizo con el Partido Liberal.

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Fue máximo goleador de Brasil en 10 ocasiones, 4 veces en los Países Bajos y una en España.

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El senador fubtolista, es uno de 5 jugadores que han anotado 100 goles en 3 clubes diferentes.

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El 20 de mayo del 2007, Romario anotó su gol número 1000 de su carrera y lo hizo con la camiseta de Vasco da Gama.

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Era polémico por su vida amorosa, su vida nocturna, la ausencia a los entrenamientos, peleas y privilegios.

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En 2009 fue condenado a dos años y medio de prestación de servicio y una multa de 391.000 reales, por no declarar los ingresos que recibió en el Flamengo en 1996.

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Pero, nada de eso fue tomado en consideración por los brasileños, su actuación en la cancha está por encima y por eso votaron por Romario de Souza, sin importar el partido que lo postule.

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SQUEEZE PLAY: Este lunes a las 2:00 de la tarde, en el estadio Cibao, comienza el tercer torneo de béisbol infantil, de la Liga Chino Suazo…¿Falta mucho para el 27 de febrero?…La Liga Chino Suazo, debe ser la de mayor cantidad de equipos y jugadores…La Liga William Valdez y Adonis Academy comenzará el primer juego a las 1:30 de la tarde, luego se detiene y se realiza la ceremonia…El alcalde Ulises Rodríguez estará presente ya que se disputa la Copa Alcaldía, al través del Departamento de Deportes que preside Pappy Pérez…También, estará el Comisionado Nacional de Béisbol, Junior Noboa…Está invitado el presidente de la Federación Dominicana de Béisbol, Juan Núñez Nepomuceno…Otro invitado especial es Víctor García Sued…Chilote Llenas tiene triple invitación, como presidente Ad-Vitam de Águilas Cibaeñas, por Lidom y por ser amigo del Chino Suazo…El Chino Suazo a quien se honra con el torneo, está en Santiago desde mediado de semana…El alcalde Ulises Rodríguez cumplió años el viernes y en la inauguración del techado del Cluci en el Ciruelito, lo esperaron a ritmo de ¡Happy Birthday”…Me agrega Aris Martínez una anécdota de Chemba Rodríguez cuando jugaba con tamboril…Fue a una cafetería comerse un sándwich, cuando la muchacha se estaba tardando preguntó ¿Qué pasa?…La chica le dice estaba esperando el pan, que no había terminado y lo andaban buscando…Entonces, Chemba le dice: “Dame el jamón y el quedo adelante, que tengo que ir para el play”…!Qué difícil es la prensa mexicana con su equipo de fútbol…Si pierden lo acaban, si empatan lo acaban, si ganan 2-0 dicen que debió ser 4-0 y si ganan 4-0 fue porque el otro equipo no servía…Palo si boga y palo si no boga…Cuando escuchamos a Marcelo Neveleff comentando en el Mundial de Fútbol, pensamos en Miguel ‘Pichi”’ Lloyd…El sábado, Pichi fue el comentarista con la narración de Avelino Cuadra…Lo hizo bien Marcelo y lo hizo bien el Pichi…Me preguntaba “Mi Bola de Cristal Empañada”, que, ¿Cuando en el fútbol se habla de jugador zurdo, se refiere al pie o el brazo?…Por hoy, out 27.