Abel Martínez cuestiona reforma fiscal y pide al Gobierno enfocarse en las necesidades de la población

Bartolo García

Hato Damas, San Cristóbal.– El aspirante presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Abel Martínez, sostuvo que la República Dominicana necesita una revisión profunda de las prioridades gubernamentales y una gestión más eficiente de los recursos públicos, antes de plantear nuevos sacrificios económicos a la población.

Durante un encuentro con dirigentes, militantes y simpatizantes de su proyecto político en el distrito municipal de Hato Damas, Martínez expresó que el Gobierno debe exigirse más a sí mismo para responder a las necesidades de la ciudadanía y garantizar estabilidad económica sin aumentar la carga sobre los sectores productivos y las familias dominicanas.

El exalcalde de Santiago criticó la propuesta de reforma fiscal impulsada por las autoridades, al considerar que representa una medida orientada a recaudar más recursos sin que exista un esfuerzo paralelo para reducir gastos innecesarios dentro del aparato estatal. A su juicio, persisten elevados niveles de gasto en publicidad, pensiones y otras áreas que deberían ser revisadas.

“Lo que deberían hacer es sincerar el gasto, desmontar el despilfarro y asumir con responsabilidad el manejo de los recursos del Estado antes de pensar en nuevas cargas económicas”, afirmó Martínez, quien aseguró que miles de familias enfrentan dificultades crecientes para cubrir el costo de la vida.

El dirigente político manifestó además que la población demanda respuestas concretas ante problemas como la inseguridad, el deterioro de servicios esenciales y el aumento del costo de los productos básicos. En ese sentido, indicó que los ciudadanos esperan soluciones efectivas y una gestión pública enfocada en mejorar su calidad de vida.

Al referirse al proceso interno del PLD, Abel Martínez llamó a la dirigencia y militancia a concentrarse en los intereses del país y no en debates internos. Sostuvo que la principal responsabilidad de la organización es reconectarse con la sociedad y convertirse en una alternativa sólida frente a los desafíos nacionales.

Finalmente, aseguró que la unidad partidaria debe construirse sobre la base del respeto, objetivos comunes y compromiso con la población. “La gente no está esperando que el PLD gane una discusión interna; está esperando que el PLD vuelva a gobernar para resolver los problemas del país”, concluyó.