Gobierno destaca inversión histórica en Santiago durante Consejo de Ministros encabezado por Abinader

Bartolo García

Santiago de los Caballeros.– El presidente Luis Abinader encabezó este domingo el quincuagésimo octavo Consejo de Ministros en el Jardín Botánico Profesor Eugenio de Jesús Marcano Fondeur, donde junto a la vicepresidenta Raquel Peña y funcionarios del Gobierno evaluó los avances de las principales obras e inversiones ejecutadas en Santiago y la región Norte.

Durante la jornada de trabajo se pasó revista a más de 200 obras e intervenciones desarrolladas en la provincia, en lo que las autoridades calificaron como la mayor inversión pública realizada por un gobierno en Santiago durante un mismo período de gestión. También participaron la primera dama Raquel Arbaje, ministros, directores generales, representantes empresariales y líderes comunitarios.

La agenda incluyó la revisión de proyectos vinculados a infraestructura, movilidad, salud, educación, vivienda, agua potable, saneamiento, energía y desarrollo territorial, áreas consideradas prioritarias para continuar impulsando el crecimiento económico y social de la provincia.

Entre las obras evaluadas figuran la primera línea del Teleférico de Santiago, el Acueducto de Navarrete, diversos proyectos viales ejecutados en la Sierra y otras zonas estratégicas, además de iniciativas orientadas a fortalecer la conectividad y mejorar la calidad de vida de miles de ciudadanos.

Uno de los temas centrales fue el avance del Monorriel de Santiago, proyecto que alcanza más de un 92 % de ejecución y que transformará la movilidad urbana de la ciudad. Asimismo, las autoridades analizaron el progreso de la Circunvalación de Navarrete y los avances del proceso de licitación de la Carretera del Ámbar, que conectará de forma más rápida y segura a Santiago con Puerto Plata.

Durante el encuentro también se destacó el impacto del proyecto de saneamiento y recuperación de Arroyo Gurabo, considerado una de las intervenciones urbanas y ambientales más importantes ejecutadas en la provincia. La obra ha permitido mejorar las condiciones de vida de miles de familias, recuperar espacios públicos y reducir riesgos en comunidades vulnerables.

Las autoridades revisaron además los compromisos asumidos durante el Consejo de Ministros celebrado en Santiago en 2020, concluyendo que la mayoría de las demandas planteadas por los ciudadanos y las autoridades locales han recibido respuesta mediante programas, políticas públicas e inversiones ejecutadas por el Gobierno.

Otro de los puntos abordados fue la transformación del Jardín Botánico de Santiago, donde se han invertido más de RD$275 millones para convertirlo en un espacio moderno, seguro y accesible para la recreación familiar, la educación ambiental y la conservación de los recursos naturales.

Al ofrecer un balance de la jornada, el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, informó que la inversión pública ejecutada en Santiago durante los primeros cinco años de gestión supera los RD$110 mil millones, cifra que triplica la realizada en un período similar anterior. Destacó además que proyectos como Arroyo Gurabo, con una inversión superior a RD$3,200 millones, han transformado significativamente la realidad de miles de familias santiagueras.

El presidente Abinader reafirmó el compromiso de su gestión con una administración cercana a la ciudadanía, enfocada en resultados y en la ejecución de obras que generen bienestar, desarrollo y oportunidades. El Consejo concluyó con la definición de nuevas acciones para continuar fortaleciendo el crecimiento sostenible de Santiago y consolidar su papel como motor económico y productivo de la República Dominicana.