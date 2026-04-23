Abinader acredita a seis nuevos embajadores y fortalece relaciones diplomáticas

Bartolo García

Santo Domingo.– El presidente Luis Abinader, acompañado de la vicepresidenta Raquel Peña y del ministro de Relaciones Exteriores Roberto Álvarez, recibió este miércoles las cartas credenciales de seis nuevos embajadores acreditados ante el Gobierno dominicano.

La ceremonia se llevó a cabo en el Salón de Embajadores del Palacio Nacional, donde el mandatario sostuvo breves conversaciones con cada uno de los diplomáticos, quienes asumieron formalmente sus funciones con una amplia trayectoria en el servicio exterior y en la cooperación internacional.

Los nuevos representantes diplomáticos corresponden a Italia, Suiza, Nueva Zelanda, San Marino, Finlandia y Suecia. Se trata de Sergio Maffettone, Pascal Bornoz, Nicola Jane Stilwell, Alessandro Mario Segnini Bocchia Di San Lorenzo, Eija Rotinen y Anna Kristina Craenen, respectivamente.

El primero en presentar sus credenciales fue Sergio Maffettone, embajador de Italia, diplomático de carrera con experiencia en migración, política mediterránea y relaciones con Asia. Ha ocupado funciones en ciudades como Pekín, Chongqing, Tirana y Herat, además de ser cónsul general en Múnich.

Posteriormente fue acreditado Pascal Bornoz, representante de Suiza, quien ingresó al servicio exterior en 1994 y ha desarrollado funciones consulares y de gestión en Barcelona, Santiago de Chile, Bangkok, Riad, Vancouver, Lyon y Chicago, consolidando una destacada carrera diplomática.

También presentó sus cartas credenciales Nicola Jane Stilwell, embajadora de Nueva Zelanda, concurrente en República Dominicana desde 2021. Cuenta con experiencia en relaciones multilaterales, comercio y política internacional, además de haber sido alta comisionada adjunta en Papúa Nueva Guinea.

De igual forma, Alessandro Mario Segnini Bocchia Di San Lorenzo, representante de San Marino, formalizó su acreditación. Su perfil combina experiencia diplomática con una sólida trayectoria empresarial en el ámbito financiero y comercial, además de formación en gestión empresarial.

Más adelante fueron recibidas Eija Rotinen, embajadora de Finlandia, con amplia experiencia en misiones ante la ONU, la OSCE y embajadas en América Latina, África y Europa; y Anna Kristina Craenen, representante de Suecia, diplomática de carrera con experiencia en política exterior y cooperación internacional dentro de la Unión Europea.

La ceremonia inició en la parte frontal del Palacio Nacional con la interpretación del Himno Nacional dominicano por parte de la banda de música del Primer Regimiento Dominicano Guardia Presidencial. Al concluir el acto, también fueron interpretados los himnos nacionales de cada uno de los países representados por los nuevos embajadores.