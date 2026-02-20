Yayo Sanz Lovatón expone en foro internacional cómo la inversión impulsa empleo y desarrollo inclusivo en República Dominicana

Bartolo García

Durante el Concordia Horizon Summit 2026, celebrado en Punta Cana, el ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Yayo Sanz Lovatón, destacó cómo la República Dominicana ha logrado convertir la inversión extranjera y nacional en oportunidades reales de empleo, inclusión social y crecimiento territorial.

En su intervención dentro del panel “Impulsando un crecimiento que importa”, el funcionario explicó que el país ha consolidado un modelo de desarrollo donde el capital productivo se traduce en beneficios directos para las comunidades.

Sanz Lovatón afirmó que la prioridad del Estado dominicano es el empleo formal como principal motor de bienestar, resaltando que las zonas francas alcanzaron en 2025 un récord histórico con más de 200 mil puestos de trabajo directos.

Indicó que este crecimiento estuvo acompañado por un aumento salarial acumulado del 66 %, lo que ha elevado significativamente la calidad de vida de miles de familias vinculadas al sector productivo.

A la par, subrayó que la industria nacional generó cerca de 120 mil nuevos empleos durante el último año, fortaleciendo el tejido económico en distintas regiones del país.

Para sostener este dinamismo, el ministro enfatizó la inversión del Gobierno en formación de talento, a través de programas de educación dual, alianzas entre universidades y empresas, y becas en áreas clave como inteligencia artificial, software y ciberseguridad.

También destacó el impacto de la Ley de Desarrollo Fronterizo, que solo con proyectos aprobados en 2025 proyecta la creación de más de 3,500 empleos en zonas históricamente vulnerables.

Asimismo, mencionó la implementación de parques ecoindustriales enfocados en economía circular y resiliencia climática, junto con estrategias para reducir brechas de género en la manufactura.

El titular del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes señaló que estas políticas buscan un crecimiento equilibrado que conecte inversión, innovación y bienestar social.

En su exposición, posicionó a las mipymes como el eje central del desarrollo económico, recordando que representan el 98 % del tejido empresarial, más del 60 % del empleo y cerca de un tercio del producto interno bruto.

Explicó que en 2025 se canalizaron más de RD$10,900 millones en financiamiento para pequeños negocios a través de programas públicos, impulsando su modernización y expansión.

Añadió que la digitalización de trámites y la Ventanilla Única redujeron en un 80 % los tiempos de formalización, permitiendo la creación de más de 54 mil nuevas empresas en los últimos cinco años.

El ministro resaltó además las políticas de compras públicas inclusivas, que han permitido a miles de mipymes, especialmente lideradas por mujeres, convertirse en proveedoras del Estado.

También mencionó las “Rutas Mipymes”, mediante las cuales más de 18,700 emprendedores han recibido asesoría técnica directa en distintas provincias.

Sanz Lovatón afirmó que hoy las mipymes dominicanas son proveedores competitivos del turismo, la agroindustria y las zonas francas, integrándose de forma activa a las cadenas productivas nacionales.

Finalmente, reiteró que impulsar la innovación, formalización y sostenibilidad empresarial no es solo una política pública, sino una estrategia clave para acelerar el crecimiento inclusivo y alcanzar la meta nacional de duplicar el PIB hacia el año 2036.