Banco Popular
Close Menu
Nacionales

Gobierno mantiene sin cambios precios de combustibles esenciales y GLP

El MICM informó que se destinarán RD$1,588.5 millones en subsidios para evitar alzas durante la semana del 23 al 29 de mayo
No hay comentarios2 Mins Read
combustibles eljacaguero
combustibles

Bartolo García

SANTO DOMINGO, D.N.– El Gobierno dominicano anunció un subsidio de RD$1,588.5 millones para mantener congelados los precios de los principales combustibles y del gas licuado de petróleo (GLP) durante la semana del 23 al 29 de mayo, informó el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM).

La medida permitirá que las gasolinas premium y regular, el gasoil regular y óptimo, el GLP y el gas natural mantengan sus precios actuales, pese a la volatilidad y el incremento registrado en los mercados internacionales del petróleo y sus derivados.

Según explicó el MICM, el subsidio por galón será de RD$58.50 para la gasolina premium, RD$75.69 para la gasolina regular, RD$81.03 para el gasoil regular, RD$85.48 para el gasoil óptimo y RD$21.88 para el GLP, con el objetivo de evitar que las alzas internacionales impacten directamente a los consumidores.

La institución informó además que, hasta la fecha, el Gobierno ha destinado más de RD$16 mil millones en subsidios a los combustibles, como parte de las medidas para preservar la estabilidad económica y mitigar los efectos de la crisis internacional.

Para la semana establecida, la gasolina premium se venderá a RD$331.10 por galón, la regular a RD$305.50, el gasoil regular a RD$257.80, el gasoil óptimo a RD$283.10 y el GLP a RD$137.20, todos sin variación. Mientras tanto, combustibles como el Avtur, Kerosene y Fuel Oil registrarán ligeros aumentos.

El MICM indicó que la tasa de cambio promedio semanal utilizada para el cálculo de los precios fue de RD$59.72, según las publicaciones oficiales del Banco Central de la República Dominicana. #eljacaguero #Combustibles #MICM #GLP #EconomiaRD #Subsidio #RepublicaDominicana

Share.

El Jacaguero es una fuente de noticias en línea que se especializa en brindar a sus lectores las últimas novedades sobre la República Dominicana.

Add A Comment
Leave A Reply