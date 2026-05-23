Gobierno mantiene sin cambios precios de combustibles esenciales y GLP

Bartolo García

SANTO DOMINGO, D.N.– El Gobierno dominicano anunció un subsidio de RD$1,588.5 millones para mantener congelados los precios de los principales combustibles y del gas licuado de petróleo (GLP) durante la semana del 23 al 29 de mayo, informó el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM).

La medida permitirá que las gasolinas premium y regular, el gasoil regular y óptimo, el GLP y el gas natural mantengan sus precios actuales, pese a la volatilidad y el incremento registrado en los mercados internacionales del petróleo y sus derivados.

Según explicó el MICM, el subsidio por galón será de RD$58.50 para la gasolina premium, RD$75.69 para la gasolina regular, RD$81.03 para el gasoil regular, RD$85.48 para el gasoil óptimo y RD$21.88 para el GLP, con el objetivo de evitar que las alzas internacionales impacten directamente a los consumidores.

La institución informó además que, hasta la fecha, el Gobierno ha destinado más de RD$16 mil millones en subsidios a los combustibles, como parte de las medidas para preservar la estabilidad económica y mitigar los efectos de la crisis internacional.

Para la semana establecida, la gasolina premium se venderá a RD$331.10 por galón, la regular a RD$305.50, el gasoil regular a RD$257.80, el gasoil óptimo a RD$283.10 y el GLP a RD$137.20, todos sin variación. Mientras tanto, combustibles como el Avtur, Kerosene y Fuel Oil registrarán ligeros aumentos.

El MICM indicó que la tasa de cambio promedio semanal utilizada para el cálculo de los precios fue de RD$59.72, según las publicaciones oficiales del Banco Central de la República Dominicana. #eljacaguero #Combustibles #MICM #GLP #EconomiaRD #Subsidio #RepublicaDominicana