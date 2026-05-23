Raquel Peña encabeza multitudinaria jornada “Madres que Sostienen” en Barahona

Bartolo García

BARAHONA, RD.– La vicepresidenta de la República, Raquel Peña, encabezó este viernes una nueva edición de la jornada “Madres que Sostienen” en Barahona, iniciativa impulsada por el Gobierno para reconocer y acompañar a las madres dominicanas en distintas provincias del país.

La actividad reunió a más de 5,000 madres en el polideportivo de Barahona, donde se vivió un ambiente de cercanía, alegría y celebración dedicado a las mujeres que sostienen sus hogares y contribuyen al desarrollo de sus comunidades.

Durante su intervención, Raquel Peña resaltó el papel fundamental de las madres dentro de la sociedad dominicana y afirmó que representan una fuerza esencial para las familias y el país.

“Este encuentro es solo una muestra de todo el orgullo que siente este gobierno por las madres dominicanas”, expresó la vicepresidenta, al tiempo que llamó a reconocer y valorar a las madres durante todo el año.

La jornada forma parte de la agenda nacional desarrollada por la Dirección de Asistencia Social y Alimentación Comunitaria (DASAC), con el objetivo de llevar apoyo social y acompañamiento a las familias en diferentes comunidades del territorio nacional.

Como parte de la actividad fueron entregados electrodomésticos y artículos para el hogar, entre ellos neveras, estufas, abanicos, lavadoras, camas, juegos de sala y comedores. También se distribuyeron kits de alimentación y canastillas para bebés.

En el encuentro participaron la gobernadora provincial Oneida Féliz, el director de la DASAC Edgar Féliz Arbona, la subdirectora Luz Estrella, además de alcaldes, diputados, regidores y otras autoridades de la provincia de Barahona. #eljacaguero #RaquelPeña #MadresQueSostienen #Barahona #DASAC #GobiernoRD #MadresDominicanas