Daniel Rivera es reconocido por su trayectoria médica durante MediTalk Summit 2026

Bartolo García

SANTIAGO, República Dominicana.– El senador por la provincia de Santiago, Dr. Daniel Rivera, recibió un reconocimiento especial durante el MediTalk Summit 2026, en honor a su trayectoria médica, sus aportes al sistema sanitario nacional y su compromiso con la salud de la población dominicana.

La distinción fue entregada durante el evento organizado por MediHealth, publicación especializada en salud, medicina y bienestar de Mercado Media Network, el cual reunió a destacados profesionales del sector en un espacio de análisis, innovación e intercambio de conocimientos sobre los desafíos actuales de la medicina.

Durante la actividad se desarrollaron paneles y conferencias sobre inteligencia artificial aplicada a la salud, neurooncología, bienestar metabólico y salud emocional, incluyendo la conferencia magistral “Cómo afrontar la vida con optimismo”, impartida por el psiquiatra español Luis Gutiérrez Rojas.

Como parte de la ceremonia, los organizadores resaltaron los más de 30 años de experiencia del Dr. Daniel Rivera como médico internista e intensivista, así como su desempeño como ministro de Salud Pública de la República Dominicana entre 2021 y 2024.

Asimismo, fue destacada su formación académica en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), junto a sus estudios en gestión hospitalaria en España y México, además de su rol como socio fundador y directivo de la Clínica Unión Médica del Norte, en Santiago.

Durante el acto también fueron reconocidos otros destacados especialistas de Santiago, entre ellos los doctores Rafael Sánchez Español, José Natalio Redondo y Asilis Castillo, mientras que Patricia de Moya, presidenta de Mercado Media Network, fue valorada por impulsar espacios de actualización e innovación médica en el país. #eljacaguero #DanielRivera #MediTalkSummit #Salud #Santiago #RepublicaDominicana #Medicina