Puente Flotante será cerrado temporalmente este sábado por paso de embarcación

Bartolo García

SANTO DOMINGO.– El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) anunció el cierre temporal del Puente Flotante sobre el río Ozama este sábado 23 de mayo, debido al paso de una embarcación que saldrá desde el Astillero Joseph Industrial Development Corp.

La institución explicó que la interrupción del tránsito vehicular se realizará en horario de 10:00 de la mañana a 12:00 del mediodía, tiempo durante el cual estará fuera de servicio la estructura que conecta el Distrito Nacional con el sector Villa Duarte, en Santo Domingo Este.

El cierre responde a la salida del buque a motor MV Belle Lashun III, operación que requiere el desplazamiento del puente para permitir el tránsito seguro de la embarcación por el río Ozama.

Ante esta situación, el MOPC exhortó a los conductores a tomar las previsiones necesarias para evitar congestionamientos y retrasos durante el período de cierre temporal.

Como rutas alternas, las autoridades recomendaron utilizar los puentes Juan Pablo Duarte, Matías Ramón Mella y Juan Bosch, los cuales estarán disponibles para el desplazamiento entre el Distrito Nacional y Santo Domingo Este en ambos sentidos.

El Ministerio de Obras Públicas reiteró que estas medidas forman parte de los protocolos de seguridad establecidos para garantizar tanto la movilidad marítima como la seguridad vial durante este tipo de operaciones. #eljacaguero #MOPC #PuenteFlotante #SantoDomingo #Transito #Ozama #RD