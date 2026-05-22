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JCE amplía entrega de nueva cédula en 90 municipios del país

La medida beneficiará a ciudadanos nacidos entre enero y abril y elimina restricciones para adultos mayores de 90 años
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JCE inicia transicion definitiva hacia la nueva cedula de identidad en el pais

Bartolo García

SANTO DOMINGO.– La Junta Central Electoral (JCE) anunció que a partir de este lunes 25 de mayo habilitará la entrega de la nueva cédula de identidad y electoral en 90 municipios del país para dominicanos y dominicanas nacidos en los meses de enero, febrero, marzo y abril.

La disposición busca agilizar el proceso de renovación y garantizar un acceso más eficiente al documento oficial en municipios con hasta 20 mil habitantes, permitiendo a miles de ciudadanos obtener su nueva cédula de manera más rápida y organizada.

Entre los municipios incluidos en esta jornada especial figuran Sabana Iglesia, Jánico, Baitoa, Las Charcas, Villa Isabela, Río San Juan, Montecristi, Las Terrenas, Pedernales, Jamao al Norte, Guananico, Laguna Salada y Maimón, entre otras demarcaciones distribuidas en distintas provincias del país.

Asimismo, la JCE informó que los centros de cedulación de servicio continuo ubicados en La Feria, Herrera, Las Américas, Santiago-Cuesta Colorada, San Cristóbal, La Vega, San Francisco de Macorís, La Romana, San Pedro de Macorís y Barahona estarán recibiendo ciudadanos sin importar el mes de nacimiento en horario especial de 9:00 de la noche a 7:00 de la mañana, tanto con cita como sin cita previa.

El organismo electoral también anunció la eliminación de las restricciones relacionadas con el mes de nacimiento para todos los dominicanos de 90 años o más, quienes podrán renovar su documento en cualquier momento y en cualquier centro habilitado a nivel nacional.

Con esta medida, la Junta Central Electoral busca facilitar el acceso a la nueva cédula y garantizar un proceso más ágil y organizado para la ciudadanía, especialmente para adultos mayores y residentes de municipios con menor densidad poblacional. #eljacaguero #JCE #Cedula #RepublicaDominicana #Servicios #Identidad #Municipios

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