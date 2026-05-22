Expertas Katherine Castro y Keidy Peña llaman a fortalecer la salud emocional para prevenir violencia y feminicidios

Bartolo García

SANTO DOMINGO, RD.– La psicóloga clínica Katherine Castro y la CEO de Madres Todo Terreno, Keidy Peña, hicieron un llamado a priorizar el bienestar emocional y romper patrones familiares dañinos como una vía para construir una mejor sociedad y prevenir la violencia que afecta a muchas mujeres dominicanas.

Durante la conferencia “El Poder Mental de la Madre de Hoy: Retos y Desafíos”, realizada en el Ministerio de Agricultura con motivo del Mes de las Madres, ambas expertas abordaron temas relacionados con la salud mental, las heridas emocionales y los desafíos que enfrentan las mujeres y madres en la actualidad.

Katherine Castro explicó que muchas experiencias dolorosas vividas desde la infancia generan “contratos inconscientes” que terminan afectando la autoestima, las relaciones personales y la estabilidad emocional, provocando ansiedad, miedo, agotamiento emocional y necesidad constante de aprobación.

Keidy Peña

“Debemos hacer consciente lo inconsciente y desarrollar inteligencia emocional para alcanzar bienestar y equilibrio interior”, expresó la especialista, quien además recomendó herramientas como la meditación, la oración, el journaling, el descanso adecuado y el autoconocimiento para fortalecer la salud emocional.

De su lado, Keidy Peña advirtió que el silencio se ha convertido en un factor de riesgo en muchos casos de feminicidios, por lo que exhortó a las mujeres a denunciar a tiempo cualquier situación de violencia y buscar ayuda profesional y comunitaria.

“No se rindan, no callen, no normalicen el maltrato. Su vida vale demasiado”, manifestó Peña, al destacar que muchas madres viven atrapadas entre responsabilidades, ansiedad y agotamiento emocional, olvidando su bienestar personal y emocional.

Las expositoras coincidieron en que enfrentar a tiempo las heridas emocionales y fomentar el amor propio puede ayudar a romper ciclos de violencia y sufrimiento que afectan tanto a las mujeres como a sus familias, promoviendo una sociedad más sana y consciente. La actividad contó con la presencia del ministro Francisco Oliverio Espaillat y otras autoridades del Ministerio de Agricultura. #eljacaguero #SaludMental #Feminicidios #MadresTodoTerreno #RepublicaDominicana #BienestarEmocional #Mujeres #Familia