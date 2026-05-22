Santiago declara “Visitante Distinguida” a embajadora de Francia Sonia Barbry

Bartolo García

SANTIAGO, RD.– El Concejo Municipal del Ayuntamiento de Santiago de los Caballeros reconoció como “Visitante Distinguida” a la embajadora de Francia en República Dominicana, Sonia Barbry, destacando su trayectoria diplomática y su contribución al fortalecimiento de las relaciones entre ambas naciones.

La distinción fue entregada mediante la resolución número 3513-26, aprobada por el Concejo de Regidores tras una solicitud presentada por el alcalde Ulises Rodríguez, quien resaltó la importancia de continuar fortaleciendo los vínculos de cooperación, intercambio cultural y desarrollo entre Santiago y Francia.

“Hoy Santiago de los Caballeros se honra en recibir a una distinguida representante del pueblo francés”, expresó el alcalde Ulises Rodríguez, al asegurar que este reconocimiento reafirma la amistad y colaboración entre la ciudad y la nación europea.

De su lado, Sonia Barbry agradeció el reconocimiento y manifestó sentirse emocionada por la hospitalidad del pueblo santiaguero, resaltando el dinamismo y proceso de transformación que experimenta actualmente la Ciudad Corazón.

La diplomática destacó además el compromiso de Francia con proyectos estratégicos desarrollados en República Dominicana, mencionando la participación de empresas francesas en iniciativas como el Monorriel de Santiago, el Teleférico y las líneas del Metro de Santo Domingo, así como programas de agua potable, reforestación y apoyo a emprendedores impulsados por la Agencia Francesa de Desarrollo.

Durante la ceremonia estuvieron presentes la vicealcaldesa Mariana Moreno, el presidente del Concejo Municipal Cholo D’ Óleo, regidores, funcionarios municipales, representantes de la Embajada de Francia e invitados especiales, quienes valoraron el fortalecimiento de las relaciones bilaterales.

La resolución municipal también resalta la amplia experiencia internacional de Sonia Barbry, quien ha desempeñado funciones diplomáticas en Colombia, India, Israel y Francia. Además, es egresada del Instituto de Estudios Políticos de París, licenciada en hindi y civilización del sur de Asia, y domina los idiomas español, inglés e hindi. #eljacaguero #Santiago #Francia #SoniaBarbry #AyuntamientoDeSantiago #Diplomacia #RepublicaDominicana #RelacionesInternacionales