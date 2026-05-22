Centro León y Universidad ISA firman acuerdo para impulsar la educación desde la cultura y el arte

El Centro León firmó un acuerdo con la Universidad ISA, con el propósito de establecer una alianza que fortalezca sus relaciones institucionales y permita la realización de proyectos conjuntos.



El convenio firmado por el Dr. Edwin Reyes Arias, rector de la Universidad ISA y la Dra. María Amalia León, presidenta de la Fundación Eduardo León Jimenes y del Centro León, reafirma el compromiso de las instituciones con la formación de los jóvenes, facilitando el acceso a recursos creativos, pedagógicos y científicos.



Durante la firma, el Dr. Reyes expresó que: «El acercamiento interinstitucional representa una reconexión con las raíces que vinculan al Centro León con la Universidad ISA desde nuestros inicios en el año 1964, como universidad, asumimos con compromiso nuestro rol de contribuir, a través de nuestro accionar, al fortalecimiento del patrimonio y la identidad de nuestro país».

Por su parte, la Dra. León señalo que: «Recuperar la memoria histórica es también una manera de seguir avanzando como nación. Existen numerosas iniciativas que pueden generar un impacto positivo para el país, y esa historia compartida nos convierte en custodios de preservar, valorar y continuar construyendo una mejor sociedad para todos».



Entre los proyectos contemplados en el acuerdo, incluyen visitas mediadas a las exposiciones del Centro León, la colocación del espacio especializado Mediateca Itinerante en el campus, y el desarrollo de encuentros de formación y capacitación.

Asimismo, se realizarán intervenciones artísticas y actividades de extensión cultural, tales como el programa Mi Barrio está en Navidad, además de talleres prácticos enfocados en temas de ciencia y medioambiente.



En la firma estuvieron presentes, María Luisa Asilis, directora ejecutiva del Centro León; la directora ejecutiva de la Fundación Eduardo León Jimenes, María Elena Aguayo; Luis Felipe Rodríguez, gerente de Programas Culturales; y Awilda Reyes, coordinadora general de Extensión Cultural; además, por la universidad Dr. Rafael Amable Vásquez, asesor Científico-Académico; Ing. Bienvenido Castro, asesor Científico-Académico; Mtro. Nelson Guzmán, vicerrector administrativo y financiero; Mtra. Anabel Then, vicerrectora académica; Mtra. Josefina Rosario, vicerrectora de Investigación, Posgrado y Educación Permanente; Mtra. Cindy Cristóbal, vicerrectora de Vinculación y Desarrollo; Ing. Sergio Jato, decano de estudiantes; Ing. Pavel Corniel, decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Administrativas; Ing. Juan José Aracena, decano de la Facultad de Ciencia Animal y Agroalimentaria; Ing. Yuridy Bourdierd, directora de Extensión y Responsabilidad Social Universitaria; Mtra. Yarina Popa, directora de Biblioteca; y Mtro. Israel Arias, encargado de la Unidad de Arte, Cultura y Bienestar Estudiantil.