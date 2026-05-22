CONANI y PUCMM celebran panel sobre derecho de familia

Santo Domingo. – El Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (CONANI) auspicia espacios de diálogo y conversaciones técnicas sobre temas transversales en la protección de los niños, las niñas y adolescentes, y susfamilias, a propósito del proceso de reforma y actualización de la Ley 136-03, normativa que establece el Sistema Nacional de Protección y los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes en la República Dominicana.

Como parte de estas actividades, el CONANI celebró el panel titulado “Tendencias en Derecho de Familia: Reflexiones sobre la Reforma de la Ley 136-03”, en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM).

La actividad estuvo encabezada por Ligia Pérez Peña y Alexandra Santelises, presidenta ejecutiva y directora ejecutiva del CONANI, respectivamente, así como por Héctor Alies, director de la Escuela de Derecho de la Facultad de Ciencias Sociales, Humanidades y Artes de la casa de altos estudios.

“Hablar de derecho de familia dentro de esta reforma es fundamental porque la protección de los niños, las niñas y adolescentes comienza precisamente en la familia. Es en ella donde aprenden, crecen, se desarrollan y construyen sus vínculos más importantes. Muchos de los temas que hoy impactan directamente su bienestar, como la violencia intrafamiliar, los conflictos de cuidado, las pensiones alimentarias, la convivencia familiar o incluso los riesgos digitales, son parte de las dinámicas familiares y requieren respuestas más efectivas del sistema de protección. Y para ello estamos trabajando arduamente”, aseveró Pérez Peña.

En calidad de panelistas estuvieron la abogada Dilia Leticia Jorge Mera, coordinadora del proceso de actualización y reforma de la Ley y consultora del Libro II; Ester Valenzuela, especialista y consultora internacional del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) en temas de derechos de infancia y familia; Rafaela Burgos, psicóloga clínica y presidenta de la Asociación Dominicana de Terapia Familiar; Rosario Antonio Arache, docente de la materia Derecho de las Personas y las Familias, y el psicólogo clínico Luis Vergés. El panel contó con la moderación de la abogada Génesis Bello, consultora del Libro I del proceso de reforma.

La iniciativa forma parte de la etapa de validación técnica intersectorial del proceso de reforma integral de la legislación y busca generar espacios de diálogo académico, interdisciplinarios y participativos para fortalecer la propuesta normativa mediante los aportes de especialistas, universidades, sociedad civil y actores del Sistema Nacional de Protección.

Durante los encuentros se abordarán temas vinculados con las principales innovaciones propuestas en el anteproyecto de reforma, las brechas identificadas en la legislación vigente y los desafíos contemporáneos en materia de protección integral de niños, niñas y adolescentes.

Asimismo, se analizarán aspectos relacionados con las dinámicas familiares actuales, el fortalecimiento de los mecanismos de protección y los cuidados alternativos.

Los paneles contarán con presentaciones de contextualización sobre el proceso de reforma, desarrollo de preguntas orientadoras, interacción con el público y sistematización de aportes para valorar su posible incorporación al borrador del anteproyecto de ley.

Con esta iniciativa, el CONANI reafirma su compromiso con la construcción participativa de una legislación moderna, garantista y alineada con los estándares internacionales de protección de los derechos de la niñez y la adolescencia.