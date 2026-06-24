Yaxel Lendeborg, joven de origen dominicano, es seleccionado por Golden State Warriors en el Draft de la NBA

Bartolo García

El baloncesto dominicano celebra un nuevo hito con la selección de Yaxel Lendeborg por los Golden State Warriors en el puesto número 11 del Draft de la NBA 2026, consolidándose como una de las grandes promesas del baloncesto internacional y en uno de los jugadores más cotizados de su generación.

El alero, que viene de conquistar el campeonato de la NCAA con los Michigan Wolverines, fue proyectado durante gran parte del proceso entre las primeras escogencias del sorteo gracias a su destacado rendimiento en ambos lados de la cancha. Su capacidad defensiva, visión de juego y versatilidad ofensiva llamaron la atención de múltiples franquicias de la NBA.

Yaxel Lendeborg (AFP)

Durante la pasada temporada universitaria, Lendeborg promedió 15.1 puntos, 6.8 rebotes y 3.2 asistencias por partido, números que le permitieron conquistar el premio al Jugador del Año de la Conferencia Big Ten y ser incluido en el equipo All-American de la Prensa Asociada.

Con esta selección, el dominicano obtiene la condición de “pick de lotería”, reservada para los jugadores elegidos entre las primeras 14 posiciones del Draft. Esto le garantiza un contrato de cuatro temporadas valorado en aproximadamente 28.9 millones de dólares, con un salario inicial superior a los 6.2 millones de dólares.

Además de convertirse en una de las principales figuras jóvenes de los Warriors, Lendeborg tendrá la oportunidad de compartir organización con el veterano dominicano Al Horford, quien recientemente se integró al conjunto de Golden State, fortaleciendo aún más la presencia quisqueyana en la franquicia californiana.

El jugador es hijo de los exbaloncestistas dominicanos Okary Lendeborg y Yissel Raposo, quienes han acompañado de cerca su desarrollo deportivo desde sus primeros pasos en el baloncesto. Su crecimiento constante y disciplina fueron claves para alcanzar uno de los sueños más importantes de cualquier atleta.

Con esta histórica selección, Yaxel Lendeborg se convierte en el dominicano número 14 elegido en un Draft de la NBA, reafirmando el crecimiento del talento dominicano en el baloncesto mundial y abriendo un nuevo capítulo en una carrera que promete dejar huellas importantes tanto en la liga como en el deporte nacional.