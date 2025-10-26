Yamamoto guía a los Dodgers al triunfo con una joya de pitcheo en la Serie Mundial

Bartolo García

Toronto. – En una actuación magistral desde el montículo, Yoshinobu Yamamoto devolvió la esperanza a los Dodgers de Los Ángeles, liderando una victoria por 5-1 ante los Blue Jays de Toronto en el segundo partido de la Serie Mundial 2025, celebrado este sábado en el Rogers Centre.

El derecho japonés lanzó un juego completo de nueve entradas, permitiendo solo cuatro imparables y una carrera, sin otorgar bases por bolas y ponchando a ocho bateadores. Con esta joya de pitcheo, igualó la serie a un triunfo por lado y dio un respiro a un cuerpo de relevo que había sido castigado en el primer encuentro.

El inicio del partido no fue sencillo para Yamamoto. En la primera entrada, los Blue Jays colocaron corredores en las esquinas sin outs, luego de un doble de George Springer y un sencillo consecutivo. Sin embargo, el japonés mostró temple y retiró de forma seguida a Vladimir Guerrero Jr., Alejandro Kirk y Daulton Varsho, saliendo ileso de la amenaza inicial.

Toronto logró su única anotación en la tercera entrada gracias a un elevado de sacrificio del mexicano Alejandro Kirk, que empató brevemente el marcador. A partir de ahí, Yamamoto se transformó en una máquina de precisión, retirando a los siguientes 12 bateadores consecutivos.

Con un dominio absoluto, el lanzador nipón mantuvo bajo control a la poderosa alineación canadiense, utilizando una combinación letal de rectas y rompientes que desarticularon a sus rivales. Ningún bateador de Toronto logró conectarle de hit después de la tercera entrada.

Mientras tanto, la ofensiva de los Dodgers respondió en el momento justo. En la séptima entrada, Will Smith y Max Muncy conectaron cuadrangulares consecutivos, rompiendo el empate y colocando la pizarra 3-1 a favor de los visitantes.

Smith, quien también produjo dos de las tres primeras carreras del juego, fue elegido jugador destacado del partido, acompañando la brillante labor de Yamamoto con un bate oportuno que marcó el rumbo del encuentro.

El manager de los Dodgers, Dave Roberts, elogió la actuación de su abridor: “Yamamoto fue simplemente excepcional. Nos dio exactamente lo que necesitábamos: control, calma y un dominio total del juego”.

Gracias a su eficiencia, el japonés llegó a la octava entrada con apenas 79 lanzamientos, ahorrándole al bullpen de los Dodgers cualquier intervención, una gran diferencia respecto al Juego 1, cuando los relevistas permitieron seis carreras decisivas.

Con esta victoria, los Dodgers viajan a Los Ángeles con la serie igualada 1-1, listos para disputar los siguientes tres encuentros en casa, donde buscarán tomar ventaja en el Clásico de Octubre.

Para Yamamoto, fue su segundo juego completo consecutivo en postemporada, consolidando su reputación como uno de los mejores lanzadores de las Grandes Ligas y confirmando la inversión histórica que el equipo hizo en su fichaje.

“Me concentré en cada lanzamiento. Sabía que tenía que mantener la calma y confiar en mi plan. Es un honor contribuir a esta victoria”, declaró el japonés tras el partido.

Los fanáticos de los Dodgers celebraron con euforia el regreso del equipo a la competencia, reconociendo en Yamamoto la figura clave que necesitaban para recuperar el control de la serie y soñar con un nuevo título de Serie Mundial.

