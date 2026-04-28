Everliss Ruth y Adid lanzan “Fallaste”, una canción que transforma el desamor en fortaleza

Bartolo García
Santiago de los Caballeros, República Dominicana.– La cantautora dominicana Everliss Ruth y el exponente de música típica Adid presentaron su más reciente sencillo titulado “Fallaste”, una propuesta musical cargada de sentimiento, honestidad y un poderoso mensaje de amor propio.
La canción, escrita por la propia Everliss Ruth y con arreglos musicales de Adid, surge de experiencias reales, tanto personales como de vivencias cercanas que reflejan las complejidades de las relaciones humanas y las heridas que deja la decepción sentimental.
“Fallaste” aborda ese momento en el que una persona lo entrega todo por amor y aun así enfrenta la desilusión, convirtiéndose en una voz para quienes han vivido rupturas dolorosas y han tenido que reconstruirse emocionalmente.
Aunque el tema fue compuesto hace aproximadamente un año, la artista explicó que decidió estrenarlo ahora porque entendía que este era el momento ideal para que su mensaje conectara con mayor fuerza con el público.
La propuesta invita a reflexionar sobre la importancia de establecer límites, valorarse y no permanecer en espacios donde no existe reciprocidad ni respeto emocional, resaltando que elegir el bienestar propio también es una forma de amor.
“Es una canción muy real. Habla de ese punto donde uno entiende que también tiene que elegirse a sí mismo”, expresó Everliss Ruth al referirse al significado profundo que encierra esta producción musical.
La participación de Adid fue clave en el desarrollo del proyecto, no solo como colaborador artístico, sino también como productor y motivador para que la cantante llevara esta pieza a un nuevo nivel dentro de su carrera profesional.
El lanzamiento llega acompañado de un videoclip producido por Christopher Films, que logra transmitir visualmente la esencia emocional del tema y reforzar su narrativa. “Fallaste” ya se encuentra disponible en las principales plataformas digitales para el disfrute del público.