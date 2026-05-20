Latinos en EUA quinta economía del mundo; generan 4.1 billones de dólares y dominicanos aportan cientos de miles de millones

Por Ramón Mercedes

NUEVA YORK.- Los latinos en territorio estadounidense representan la quinta economía del mundo, solo superada por Estados Unidos, Japón, Alemania y China, en términos de poder adquisitivo global, según el estudio anual del PIB latino en EE.UU., el cual mide el gigantesco poder adquisitivo, consumo, inversión y aportes de los latinos a la economía estadounidense.

“Su crecimiento económico sigue siendo impresionante”, afirma el estudio, que destaca que su producción total alcanzó 4.1 billones de dólares en 2023, frente a 3.7 billones del año previo, datos dados a conocer recientemente.

Este notable aporte económico se sostiene principalmente en una ética de trabajo superior al promedio, un índice de empleo más alto y en su condición de población joven y en constante expansión dentro de la fuerza laboral estadounidense.

Miles de dominicanos, entre otras etnias, son propietarios de diversas empresas en EE.UU. que aportan cientos de miles de millones de dólares a la economía del país.

Con cerca de 68 millones de personas, los latinos representan el 19,5 % de la población de EE. UU., pero son responsables del 30 % del crecimiento total del PIB del país. Estados clave concentran la mayor parte de este PIB, destacándose California, Texas, Florida y Nueva York.

Según los expertos, el crecimiento y la influencia de la comunidad latina generan cambios en las decisiones de progreso y desarrollo económico, que algunos sectores perciben como una amenaza.

Los estudios no solo confirman su relevancia económica, sino que también abren la puerta a una reflexión sobre cómo este grupo demográfico puede influir en negocios, inversión y políticas nacionales en los próximos años.

Los informes también señalan que los latinos necesitan más educación financiera, mejor acceso a préstamos y mayores protecciones gubernamentales para evitar la discriminación económica y los fraudes.