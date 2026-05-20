Tuto Tavárez

Cibao FC es el club de República Dominicana mejor ubicado, en el último Ranking de Clubes, dado a conocer por la Concacaf.

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Entre los clubes dominicanos, figura Salcedo FC, el cual disputará el último juego de la Liga Dominicana de Fútbol (LDF 2025-2026), contra Cibao FC el próximo domingo.

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El onceno Naranja ocupa el lugar número 81, entre los 192 clubes que conforman la Concacaf, con un total de 1,061 puntos acumulados, lo que indica que los jugadores siguen utilizando los pies y el ingeniero Manuel Estrella la cabeza.

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El segundo club quisqueyano mejor colocado es el Atlético Pantoja, en el casilla 118 y con un total de 1,013 tantos. Entre Cibao FC (5) y Pantoja (2), han ganado 7 títulos en los 10 primeros campeonatos de la LDF.

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Luego están los Delfines del Este, en el puesto 132, con una sumatoria de 992 puntos, en tanto que Moca FC está en el peldaño 140 con 978 unidades recopiladas.

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La Universidad O&M está en el puesto 148 con el matusalenico palíndromo de 969 puntos acumulados.

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Salcedo FC, que está debutando en la LDF, es el 152 del ranking y número 6 entre los clubes dominicanos, con un total de 963 puntos.

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Atlántico FC de Puerto Plata, está en la casilla 154 con 962 unidades, escoltado por Atlético Vega Real en el puesto 156, con 961 tantos.

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Jarabacoa es el penúltimo de los clubes dominicanos, en el peldaño 177 con 898 puntos y por último de la LDF, está San Cristóbal en el lugar 180 con 878 puntos.

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México tiene cinco clubes entre los primeros 10, con Tigres en el 1, Toluca en el 2, Cruz Azul en el 3, América en el 8 y Chivas de Guadalajara en el 9.

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Luego está Estados Unidos con 4 clubes de la MLS en el top 10, con el Inter de Miami, el mismo de Lionel Messi, en el 4, Los Ángeles FC en el 5, en el 6 está Seattle Sounder FC y el Nashville en el 7.

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Vancouver Whitecapa de Canadá, completa los 10 primeros lugares del Ranking de la Concacaf.

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Además de los países mencionados figuran en el ranking clubes de, Barbados, Belize, Suriname, Trinidad & Tobago, Nicaragua, Jamaica, Antigua y Barbuda, El Salvador, Martinica, Haití, Honduras, Panamá, Guatemala y Costa Rica.

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SQUEEZE PLAY: Mil milésima tiene un segundo…¿Falta mucho para el 27 de febrero?…Oaxaca dejó en libertad al lanzador Chester Pimentel…No es que los pitchers son malos, es que en la Liga Mexicana de Béisbol se batea…El caso de JC Mejía, que es un buen lanzador y tiene efectividad en 10.06…Murió en la ciudad de Nueva York, Norma Álvarez hermana de la inmortal del deporte de Santiago, Lupe Álvarez…Es una familia de la Joya…Roberto Tineo está vacacionando por la ciudad de Nueva York…Muchos desean que a Tineo lo manden a la Luna, pero, él prefiere a Luna TV…Puerto Rico y Cuba pertenecen a la Concacaf, que es la Confederación Centroamericana y del Caribe de Fútbol, pero no figuran con clubes…Probablemente, no tengan torneos nacionales de clubes…El domingo será el Torneo de Golf San Juan Eudes en el Campo Las Aromas…Dice Carlos Manuel Álvarez, que Leo Sánchez le puede ir poniendo su nombre al trofeo…Que haga 6 trofeos de primer lugar, porque son 3 categorías scramble, es decir, en pareja…Ricardo Mejía, de Metro Gas hará saque de honor…Doña Patricia Fondeur, el padre Gustavo Londoño, Freddy Genao, Pedro Genaro Pérez, y un ejército de hombres y mujeres trabajan por la causa de este torneo…Me dice “Mi Bola de Cristal Empañada” , que, Wimbledon es el torneo más antiguo de tenis…Por hoy, out 27.