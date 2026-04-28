Tuto Tavárez

El dominicano Ángel Mejía, mejor conocido como “Maco Pinto”, cumplió una épica jornada en el XXIII Panamericano de Juegos de Damas, celebrado en Paramaribo, Surinam.

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Mejía se coronó subcampeón en el evento que reunió a grandes maestros de diferentes países, con lo cual se clasifica para el Mundial del 2027 en Holanda. *

Los demás países, llevaron varios jugadores, mientras que el “Maco Pinto” fue solo a representar a la República Dominicana.

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Solamente el brasileño Allan Igor Moreno Silva, quedó con una puntuación por encima del quisqueyano Mejía.

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Maco Pinto en podio

El carioca, con el título de Gran Maestra Internacional (GMI), ganó un total de 14 manos, para sumar 2355 puntos.

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Ángel Mejía salió airoso en 13 partidas, para una sumatoria de 2274 puntos y subir en el segundo peldaño del podio.

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Yevgeniy Sklyarov, de los Estados Unidos fue el tercero con 12 manos ganadas y un total de 2253 unidades.

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La cuarta posición fue para el local de Surinam Arief Satarbak, quien sumó 2207 tantos, quinto Dickson Maughn, de Trinidad & Tobago con 2246 y el sexto fue Guno Burleson, de los anfitriones.

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En el evento de este deporte mental, participaron además, jugadores de Argentina, Antigua y Barbuda, Aruba, Bonaire, Costa Rica, Cuba, Curazao, Guadalupe, Guayana, Haití, Panamá, Guayana Francesa, Santa Lucía y Venezuela.

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El presidente de la Federación de Surinam que fue la anfitriona es Clifton Ágata, mientras que la Federación Panamericana de Juego de Damas la preside Hensley Rondei. Como Director del Torneo estuvo el dominicano Amauri Fernández.

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Los amantes del Juego de Damas o Tablero, de la República Dominicana, están muy contento con la formidable actuación del Maco Pinto.

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En Santiago este juego es muy popular, gracias a hombres como Miguel López, que se ha encargado de llevarlo a los barrios, escuelas y colegios.

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Incluso, López no solamente es promotor del juego de damas desde Santiago, sino que en Nueva York, lo hace desde el grupo Sembrando para el Futuro.

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Así como Jorgito Villalona, que ha dejado el ciclismo para dedicarse a este juego del tablero y las fichas. De igual manera, Vicente Contreras el “Pat Riley”del baloncesto de Santiago.

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La Asociación de Santiago de Juego de Damas es presidida por Nicolás Taveras y tiene de secretario a Tito Adames.

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Felicidades a Ángel Mejía “Maco Pinto”, quien sabe croar en tierras extranjeras y disfruten ese podio.

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SQUEEZE PLAY: El Pacífico es el océano más grande y el Ártico el más pequeño…¿Falta mucho para el 27 de febrero?…Ponemos en oración al querido Américo Celado para que Dios le devuelva la salud…Américo tuvo un percance, pero está en la ruta de la recuperación…Felicitamos al querido profesor Víctor Ortega por el triunfo de su hijo de nombre homónimo…Víctor Ortega Jr., ganó el primer lugar de un evento realizado en Nueva York, al mejor preparador y manejador Jack Electrónico de la empresa Coca Cola…Otro dominicano que pone en alto nuestra bandera en playas extranjeras…No seamos machista, también hay que promocionar a Lupe Álvarez para el Pabellón de la Fama del Deporte Dominicana…!Cuántos momentos de glorias acumula Lupe!…Mi primo de Moca, José Luis Paulino, es mi “Wikipedia” de fútbol…Y mi gallito tapao es David Cepeda…Los Metros de Santiago con 6-0 juegan este miércoles en la Arena Oscar Gobaira con los Reales de La Vega…Los Metros necesitan una victoria para ser el primero con 200 triunfos en la LNB…Sea parte de la historia este miércoles…El Juego del Recuerdo de la pelota amateur no va este 1 de mayo como es costumbre…Los jugadores se nos han puesto muy viejitos y es peligroso…Aunque, un encuentro para recordar anécdotas no cae mal, pero hay que planificarlo…Dalila Minaya llega el fin de semana…Me contaba “Mi Bola de Cristal Empañada”, que, 40 centímetros debe tener como mínimo la longitud de la red oficial de una canasta de baloncesto…Por hoy, out 27.