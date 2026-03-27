Yailin La Más Viral queda libre tras pagar garantía de RD$500 mil

La artista urbana Yailin La Más Viral, cuyo nombre real es Georgina Guillermo Díaz, fue puesta en libertad este viernes luego de que se pagara una garantía económica de RD$500,000, impuesta por el Tribunal de Atención Permanente de Santo Domingo Este.

La cantante permaneció tres días detenida en la cárcel de San Luis, tras ser arrestada el pasado martes en el sector Los Mina, por una presunta violación relacionada con posesión ilegal de armas de fuego.

Luego de su detención, fue trasladada a la fiscalía y posteriormente al centro de reclusión, hasta que el jueves se le conociera medida de coerción, donde se determinó que el pago de la garantía era suficiente para enfrentar el proceso en libertad.

A su salida, Yailin se mostró visiblemente emocionada y agradecida, acompañada de su equipo legal.

En redes sociales circularon imágenes del reencuentro con su hija Cattaleya, tras varios días separadas, lo que generó reacciones entre sus seguidores.

La defensa de la artista reiteró su inocencia, asegurando que no existen elementos que justifiquen medidas más severas en su contra.

Asimismo, indicaron que la cantante está en disposición de colaborar con las autoridades durante todo el proceso judicial.

El caso continúa en manos de la justicia, mientras se desarrollan las investigaciones correspondientes.