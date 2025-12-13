Willie Colón encenderá la Navidad en Nueva York con su histórico Asalto Navideño

El emblemático salsero Willie Colón dará inicio oficial a la temporada navideña con su esperado Asalto Navideño, un concierto que promete convertirse en uno de los acontecimientos musicales más memorables de este cierre de año en la ciudad de Nueva York.

La cita será el próximo sábado 20 de diciembre, cuando el Westchester County Center abra sus puertas para recibir a miles de fanáticos que celebrarán la música, la tradición y el legado de uno de los artistas más influyentes de la salsa y la música latina.

La producción del evento ha sido concebida a gran escala, con una logística y puesta en escena a la altura de la trayectoria de Willie Colón, garantizando una experiencia de alto nivel tanto en lo musical como en lo visual.

El concierto contará con la participación de reconocidos artistas invitados como Hidelmaro, Josimar, Las Voces Originales de Asdolentes, entre otros exponentes de renombre, quienes se sumarán a la velada para aportar diversidad y energía al espectáculo.

El empresario artístico Jay Peña, presidente de la productora EEG Live, manifestó su satisfacción por el respaldo que ha recibido el evento desde su anuncio, destacando el entusiasmo del público y la rápida venta de entradas.

Peña informó que los boletos han sido adquiridos con mucha anticipación a través de la plataforma Ticketmaster, lo que hace prever un SOLD OUT, reflejo del arraigo y la vigencia del artista entre distintas generaciones.

Para esta noche especial, Willie Colón y su orquesta han preparado un repertorio cuidadosamente seleccionado que resume lo mejor de su carrera, con arreglos que mantienen viva la esencia clásica de la salsa y el espíritu festivo navideño.

El espectáculo será un recorrido musical que abarca toda la trayectoria del artista, permitiendo al público revivir momentos emblemáticos que han marcado la historia de la música latina.

Entre los temas que formarán parte del concierto figuran clásicos inolvidables como “Idilio”, “Talento de Televisión”, “Calle Luna Calle Sol” y “Tiempo Pa’ Matar”, canciones que siguen siendo referencia obligada del género.

También estarán presentes piezas emblemáticas como “Amor Verdadero”, “Gitana”, “Mi Sueño”, “Casanova” y “Corazón Guerrero”, que consolidaron a Willie Colón como una figura clave de la salsa internacional.

La energía del público se elevará con interpretaciones de alto impacto como “Oh Que Será?”, “La Murga”, “Che Che Colé” y “Aguanilé”, temas que han trascendido épocas y fronteras.

Como sello distintivo de la temporada, no faltará “Aires de Navidad”, una pieza que conecta la tradición navideña con la identidad caribeña y el sonido inconfundible de Colón.

Este Asalto Navideño no solo marcará el inicio de las festividades, sino que reafirma la vigencia artística de Willie Colón, quien continúa convocando multitudes y despertando emociones profundas en su público.

Con este concierto, Nueva York se prepara para vivir una noche inolvidable donde la música, la cultura latina y el espíritu de la Navidad se unirán bajo el liderazgo de uno de los grandes maestros de la salsa.

Con información desde Nueva York de Luis Henríquez