Elección presidencial en Perú se define voto a voto entre Roberto Sánchez y Keiko Fujimori

Lima, Perú. La segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Perú mantiene al país en expectativa tras registrarse una de las contiendas más reñidas de los últimos años. Los resultados preliminares muestran una diferencia mínima entre el candidato de izquierda, Roberto Sánchez, y la candidata conservadora, Keiko Fujimori.

Según el conteo rápido realizado por la firma Ipsos y la organización Transparencia, Sánchez obtendría el 50.3 % de los votos, mientras que Fujimori alcanzaría el 49.7 %, configurando un escenario de empate técnico que mantiene la incertidumbre sobre el resultado final.

Roberto Sánchez y Keiko Fujimori durante la nocge electoral. (EFE)

Mientras tanto, los datos divulgados por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) con cerca del 90 % de las actas procesadas otorgaban una ligera ventaja a Fujimori, quien acumulaba el 50.4 % de los sufragios frente al 49.5 % de Sánchez.

Analistas consideran que el desenlace dependerá en gran medida de los votos procedentes de las zonas rurales del país, donde históricamente las fuerzas de izquierda han tenido un respaldo significativo y donde aún quedaban miles de sufragios por contabilizar.

El conteo rápido presentado por Ipsos se basa en una muestra de más de mil mesas electorales distribuidas en todo el territorio peruano y ha sido reconocido durante años como una herramienta confiable para proyectar tendencias electorales antes de la conclusión oficial del escrutinio.

La jornada electoral se desarrolló en un ambiente de alta participación ciudadana y bajo una intensa atención nacional e internacional, debido a las implicaciones políticas y económicas que tendrá el resultado para el futuro de Perú.

Las autoridades electorales continúan el proceso de conteo oficial y han reiterado su llamado a la población y a los actores políticos a esperar los resultados definitivos con serenidad y respeto institucional, en un proceso que refleja la fortaleza democrática del país sudamericano.

Con información de elpais.com