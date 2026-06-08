Coraasan impulsa protección de los recursos hídricos con jornada de reforestación en Jarabacoa

Bartolo García

Santiago, R.D. La Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago (Coraasan) realizó una jornada de reforestación en la comunidad de Manabao, Jarabacoa, en coordinación con Plan Yaque, como parte de las actividades conmemorativas del Día Mundial del Medio Ambiente.

Durante la actividad fueron sembrados árboles de pino occidental o pino criollo, una especie clave para la conservación de los bosques y la protección de las fuentes hídricas que abastecen a miles de familias en la región.

La directora de Gestión Ambiental de Coraasan, Yohilys Molina, explicó que estas acciones contribuyen directamente a la preservación de los ríos y al fortalecimiento de los ecosistemas. Además, destacó que la institución mantiene programas permanentes de reforestación por instrucciones de su director general, Andrés Cueto.

Molina señaló que gran parte de estos esfuerzos se concentran en la cuenca del río Yaque del Norte, principal fuente de captación de agua de Coraasan, promoviendo no solo la recuperación forestal, sino también la sostenibilidad y la conciencia ambiental entre las comunidades.

En representación de Plan Yaque, Julián Holguín, coordinador del Programa Bosques y Suelos, resaltó que la jornada refleja el compromiso de las instituciones participantes con la protección del medio ambiente y la garantía de recursos naturales para las futuras generaciones.

Por su parte, el encargado de Medio Ambiente en Jarabacoa, Darío Concepción, afirmó que cada árbol sembrado representa una inversión en vida y sostenibilidad. Con iniciativas como esta, Coraasan reafirma su compromiso con la conservación de los recursos naturales y la construcción de un futuro más sostenible para el país.