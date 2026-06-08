David Collado visita el portaaviones USS Nimitz junto a autoridades dominicanas y diplomáticos estadounidenses

Bartolo García

Santo Domingo. El ministro de Turismo, David Collado, realizó este domingo una visita de cortesía al portaaviones USS Nimitz (CVN-68), una de las embarcaciones más emblemáticas de la Armada de los Estados Unidos, atendiendo una invitación de la embajadora estadounidense en el país, Leah Campos.

La jornada inició en la Base Aérea de San Isidro y contó con la participación de importantes autoridades militares dominicanas, entre ellas el ministro de Defensa, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre, así como altos mandos de la Armada y el Ejército de la República Dominicana.

A su llegada al USS Nimitz, la delegación fue recibida por el capitán de navío Joseph J. Furco, comandante de la embarcación, quien encabezó un recorrido por distintas áreas operativas del portaaviones y explicó aspectos relacionados con sus capacidades estratégicas y funcionamiento.

Durante la visita, las autoridades dominicanas tuvieron la oportunidad de conocer de cerca las operaciones de una de las unidades navales más importantes de la flota estadounidense, reconocida por su papel clave en misiones de seguridad y defensa a nivel internacional.

El encuentro se desarrolló en un ambiente de cordialidad y cooperación, permitiendo el intercambio de experiencias entre representantes de ambos países y fortaleciendo las relaciones institucionales en materia de colaboración y entendimiento mutuo.

La visita al USS Nimitz reafirma los vínculos históricos entre la República Dominicana y los Estados Unidos, promoviendo espacios de acercamiento que contribuyen al fortalecimiento de la amistad, la cooperación bilateral y el intercambio entre ambas naciones.