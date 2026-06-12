Wilhelm Lawrence asume la presidencia de las Águilas Cibaeñas para una nueva etapa institucional

La organización eligió un nuevo Consejo Directivo con el compromiso de fortalecer el proyecto deportivo de cara a la próxima temporada de LIDOM

Bartolo García

Santiago. Las Águilas Cibaeñas anunciaron la elección de Wilhelm Lawrence Riggio como nuevo presidente del Consejo Directivo, tras la celebración de su Asamblea General Ordinaria realizada en el Estadio Cibao con una amplia participación de los accionistas de la franquicia.

Lawrence Riggio asumirá la dirección de la histórica organización cibaeña, una de las más exitosas del béisbol dominicano con 22 campeonatos nacionales, liderando los trabajos institucionales y deportivos de cara a la próxima temporada de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (LIDOM).

Al dirigirse a los presentes, el nuevo presidente expresó que asume el cargo con el compromiso de construir un equipo competitivo y ganador. “Esto representa un reto para hacer un equipo triunfador, trabajando junto a los profesionales del departamento de Operaciones para conformar una escuadra capaz de llegar hasta el final y conquistar el campeonato”, manifestó.

Consejo Directivo Águilas Cibaeñas 2026

El nuevo Consejo Directivo estará integrado además por Iris Margarita Núñez Valerio como vicepresidenta; Víctor Eduardo García Sued, secretario; y Juan Bautista Sánchez Núñez, tesorero. También formarán parte del organismo varios vocales y asesores con experiencia en distintas áreas de gestión y administración.

La estructura directiva contará con el respaldo de reconocidas figuras vinculadas a la institución, mientras que los expresidentes ad vitam Winston “Chilote” Llenas, José Augusto Vega Imbert y Juan Miguel Álvarez Piola continuarán siendo referentes dentro de la organización aguilucha.

La jornada electoral reafirmó el compromiso de los accionistas con el fortalecimiento de la franquicia, en un proceso caracterizado por la participación y el respaldo a los planes de desarrollo institucional y deportivo de las Águilas Cibaeñas.

Con la elección de su nueva directiva, las Águilas Cibaeñas inician una nueva etapa enfocada en consolidar su proyecto deportivo y regresar a la lucha por el campeonato, manteniendo la tradición y el legado que han convertido al equipo en una de las organizaciones más emblemáticas del béisbol dominicano.