White Sox apuestan al talento latino con nueva clase internacional 2026

Bartolo García

Los Chicago White Sox dieron inicio oficial al período de firmas internacionales con la presentación de 18 nuevos prospectos, en un acto celebrado este 15 de enero en el Hotel Crowne Plaza de Santo Domingo.

La actividad fue encabezada por David Keller, Asistente Especial del Gerente General, y Louis Silverio, Asistente Director Internacional, junto a todo el staff del departamento internacional de scouting de la organización.

La nueva clase internacional refleja una fuerte apuesta por el talento latino, con una distribución equilibrada de nueve lanzadores y nueve jugadores de posición, como parte de la estrategia de desarrollo a largo plazo del equipo de la Liga Americana.

La lista de firmas estuvo encabezada por el receptor venezolano Fernando Graterol, quien recibió un bono de 1.6 millones de dólares, consolidándose como la principal inversión del grupo presentado.

También destacó el jardinero venezolano Sebastián Romero, firmado por 1.5 millones de dólares, un jugador valorado por su combinación de herramientas ofensivas y proyección defensiva.

Por la República Dominicana, el bono más alto correspondió al lanzador Roderick Ramírez, quien recibió 400 mil dólares, convirtiéndose en el criollo mejor remunerado de esta clase internacional de los White Sox.

Durante el acto, los ejecutivos resaltaron el significado especial del 15 de enero para los jóvenes firmados, al marcar el inicio formal de sus carreras como profesionales del béisbol organizado.

“Este es un día muy especial, el día en que los peloteros internacionales de la clase 2026 firman su primer contrato profesional”, expresó Louis Silverio al dirigirse a los prospectos y sus familiares.

Los directivos de los White Sox en las firmas del 15 de enero 2026.

El ejecutivo destacó que para la organización es una jornada cargada de emoción y orgullo, al acompañar a jóvenes que comienzan a cumplir el sueño por el que han trabajado durante años junto a sus familias y entrenadores.

Silverio subrayó que el proceso que hoy inicia ha requerido grandes sacrificios personales y familiares, y que la firma representa solo el primer paso de un camino de crecimiento deportivo y humano.

Asimismo, señaló que los White Sox les abren las puertas a una formación integral, con el objetivo de que se desarrollen como profesionales y aporten valor real a la organización en el futuro.

“La esperanza es que muchos de ellos lleguen a las Grandes Ligas y nos ayuden algún día a traer un campeonato a Chicago”, añadió el Asistente Director Internacional.

Tras la ceremonia, los prospectos comenzarán su proceso de adaptación en la academia del equipo, donde recibirán entrenamiento bajo estándares deportivos, educativos y formativos característicos de la organización.

Con esta clase internacional 2026, los White Sox refuerzan su compromiso con el desarrollo del béisbol en la República Dominicana y consolidan su academia como uno de los principales centros de formación de talento joven a nivel mundial.