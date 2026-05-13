ETED anuncia mantenimiento en línea eléctrica de Elías Piña y San Juan este jueves

Bartolo García

La Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED) informó que este jueves 14 de mayo realizará labores de mantenimiento preventivo y sustitución de estructuras deterioradas en la línea de transmisión de 69 kV Elías Piña – San Juan 2.

Los trabajos se desarrollarán en horario de 10:00 de la mañana a 3:00 de la tarde, como parte del programa de fortalecimiento y modernización de la infraestructura eléctrica nacional.

Debido a estas intervenciones, se verá afectado el servicio eléctrico en la provincia Elías Piña y en el municipio Las Matas de Farfán, perteneciente a la provincia San Juan.

Asimismo, la ETED informó que también se producirá una afectación transitoria en la Central Hidroeléctrica Domingo Rodríguez mientras se ejecutan las maniobras técnicas correspondientes.

La institución agradeció la comprensión de los ciudadanos y reiteró que estos trabajos son fundamentales para garantizar un sistema eléctrico más estable, seguro y eficiente, en apoyo al desarrollo energético del país.

La ETED reafirmó además su compromiso de continuar impulsando proyectos orientados a fortalecer la transición energética y digital de la República Dominicana mediante infraestructuras modernas y sostenibles.