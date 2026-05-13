Tuto Tavárez

En el cementerio municipal de Guayama, en Puerto Rico, descansa el pelotero dominicano Tetelo Vargas.

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En una losa gigante se puede leer que allí están sepultados Juan Esteban Vargas Marcano y su esposa Violeta Inchautegui Cruz.

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Pero, en Nueva York, dominicano encabezado por Richard Grullón y el congresista George Álvarez, están en gestiones para que Tetelo sea exhumado y traído a la República Dominicana.

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La idea de Grullón, es que además de traer sus restos al país que lo vio nacer, se haga una plazoleta frente al estadio Tetelo Vargas, con una estatua del llamado “Gamo”.

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Junto a Álvarez, congresista estadounidense del Distrito 78 de New York en el Bronx, Grullón informó que está haciendo las gestiones para el permiso de exhumación del cadáver, con las autoridades de la isla.

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Como una actividad promocional, se está organizando un encuentro de tres días en el Jardín Botánica Garden, en el Bronx, donde se conocerán postales de todos los dominicanos que han jugado, dirigidos a arbitrado en Grandes Ligas.

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“Es en República Dominicana donde deben estar las cenizas de Tetelo Vargas y que se le haga una gran plazoleta frente al estadio que lleva su nombre”, dijo Richard Grullón.

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Quienes lo vieron jugar afirmaban que era un jugador fuera de serie, que podía jugar como torpedero, segunda base y los tres jardines, con una velocidad meteórica y un bateo fuera de lo común.

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Una calle de Puerto Rico lleva su nombre y es inmortal del Salón de la fama, tanto borinquen como en Cuba.

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En 1963, el estadio de San Pedro de Macorís, tenía el nombre de Oriente y el presidente Juan Bosch envió un proyecto de ley, sugiriendo el nombre de Tetelo Vargas.

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Desde el 9 de noviembre de 1963, el estadio se identifica con el nombre de Tetelo Vargas, un nombre que tiene números increíbles en todos los escenarios donde jugó.

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En 1953, con 47 años, otros reseñan 48, conquistó el título de bateo con promedio de 355, siendo el primer y único dominicano que le hizo en la pelota de verano de RD.

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Tetelo Vargas nació en Santo Domingo el 11 de abril de 1906 y murió el 30 de diciembre de 1971.

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Sobre la figura de Tetelo Vargas hay muchas cosas que decir, por lo que en cualquier momento, volveremos a tocar el tema, pero, por ahora atento a la idea de Richard Grullón y el congresista George Álvarez, para que vuelva a seguir descansando en su lar nativo.

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SQUEEZE PLAY: En Guayama han nacido personajes como, los peloteros Eddie Rosario y Pedro García, el NBA Ricky Sánchez y el compositor Tite Curet Alonzo que ha escrito más de 2000 canciones…¿Falta mucho para el 27 de febrero?…El caso se Edwin “Gato” Frías se torna interesante en la final de Cibao FC y Salcedo FC…Resulta que Edwin juega para el Cibao FC, pero es nativo de Salcedo…Su familia, son de Salcedo, pero la sangre pesa…Además, que Salcedo no existió en los primeros 10 torneos…Pero, ¿Qué sugiere El Gato?…Que su familia vayan al estadio Domingo Polonia el domingo, con camisetas de dos colores, naranja y azul…Esas son las cosas buenas, que tiene el deporte, cuando se pone por delante la deportividad…Situación similar vivió Jean Carlos López, cuando Cibao FC y Moca FC se enfrentaron en la final del 2023…Y lo vivió Danco García cuando tenía que jugar en Jarabacoa, contra Jarabacoa…Me dice “Mi Bola de Cristal Empañada”, que, Fito, además de ser el presidente de Asena, es un elemento compositivo que significa planta o vegetal…Por hoy, out 27