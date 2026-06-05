Con nueva Aula de Motricidad en Azua, INEFI fortalece el futuro de la niñez dominicana; suman 12 las entregadas en el país

AZUA, R.D.– El Instituto Nacional de Educación Física (INEFI) dejó inaugurada este viernes el Aula de Motricidad número 12 del país en el Centro Educativo Hermanas Mirabal, ubicada en esta provincia sureña, como parte de las iniciativas orientadas al fortalecimiento de la educación inicial y el desarrollo integral de la niñez dominicana.

La apertura de este nuevo espacio educativo forma parte del compromiso del Gobierno dominicano, a través del Ministerio de Educación (MINERD) y el INEFI, de impulsar programas que contribuyan al bienestar físico, cognitivo, emocional y social de los estudiantes desde la primera infancia.

El acto inaugural contó con la presencia de la gobernadora civil de Azua, María Minerva Navarro; el director ejecutivo del INEFI, Alberto Rodríguez Mella; la directora del centro educativo, Kenia Peguero; el maestro Jacobo Moquete Guzmán; la subdirectora distrital, América Díaz, en representación del director distrital, Mariano Lebrón, así como técnicos distritales, autoridades educativas, representantes gubernamentales y miembros de la comunidad educativa.

Durante sus palabras de bienvenida, la gobernadora María Minerva Navarro valoró la importancia de este tipo de iniciativas para el fortalecimiento de la educación y el desarrollo de los niños y niñas de la provincia.

En tanto, el maestro Jacobo Moquete Guzmán explicó los aspectos técnicos y pedagógicos del proyecto, destacando que el Aula de Motricidad está diseñada para estimular las capacidades motoras, cognitivas y socioemocionales de los estudiantes mediante experiencias innovadoras, dinámicas e inclusivas.

Las palabras centrales fueron pronunciadas por el director ejecutivo del INEFI, Alberto Rodríguez Mella, quien reafirmó el compromiso de la institución con el fortalecimiento de la educación física y el desarrollo integral de la niñez dominicana.

“Cada Aula de Motricidad representa una oportunidad para que nuestros niños crezcan en ambientes adecuados, inclusivos y diseñados para potenciar sus habilidades desde temprana edad”, expresó Rodríguez.

El acto concluyó con el corte de cinta y la inauguración formal del Aula de Motricidad, donde autoridades e invitados realizaron un recorrido por las instalaciones y compartieron con estudiantes y docentes del centro educativo.

Esta entrega se suma a las ya inauguradas en demarcaciones como Duvergé, Higüey, San Pedro de Macorís, San Cristóbal y el Distrito Nacional.

El INEFI continúa ampliando los espacios destinados al desarrollo psicomotor en escuelas del país, impactando de manera positiva a cientos de estudiantes del nivel inicial.