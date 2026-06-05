Imponen prisión preventiva a acusado de afectar infraestructura eléctrica en Espaillat

Bartolo García

Santiago. EDENORTE Dominicana informó que la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Judicial de Moca impuso tres meses de prisión preventiva a Nicolás Guzmán, acusado de presuntamente cometer acciones que atentaron contra la seguridad y estabilidad del sistema eléctrico nacional.

La decisión fue adoptada por el juez Sandy Castillo, quien acogió los elementos de prueba presentados por el Ministerio Público y los representantes legales de EDENORTE. El caso está vinculado a la presunta destrucción de equipos de medición eléctrica y la realización de conexiones irregulares en el sector Villa Progreso, paraje El Semillero, provincia Espaillat.

Según la acusación, el imputado habría violado disposiciones contenidas en el artículo 124 de la Ley General de Electricidad 125-01, que sanciona los actos que provoquen daños o interrupciones en las infraestructuras eléctricas, así como la manipulación ilegal de componentes del sistema energético.

La distribuidora destacó que este tipo de prácticas generan importantes pérdidas económicas y afectan la calidad del servicio que reciben miles de usuarios, además de representar riesgos para la seguridad de las brigadas técnicas que realizan labores de mantenimiento e inspección.

Durante la audiencia fueron presentadas pruebas audiovisuales y documentales, las cuales, según el tribunal, evidencian comportamientos considerados agresivos y desafiantes frente a las autoridades y al personal técnico que ejecutaba trabajos relacionados con el suministro eléctrico en la zona.

EDENORTE reiteró su compromiso de continuar colaborando con las autoridades en la persecución de los delitos eléctricos y recordó que las violaciones contempladas en la Ley General de Electricidad pueden ser sancionadas con penas de entre tres y diez años de prisión, además de multas económicas, dependiendo de la gravedad de los hechos comprobados por los tribunales. #eljacaguero #EDENORTE #Espaillat #Moca #SistemaEléctrico #Justicia #RepúblicaDominicana