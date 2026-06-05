Antorcha de Santo Domingo 2026 llega el domingo a Santiago

Tuto Tavárez



SANTIAGO.- La ciudad de Santiago de los Caballeros y sus habitantes reciben este domingo, la llegada de la antorcha olímpica, que estará iluminando los atletas durante la celebración de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe, Santo Domingo 2026.



La llegada del fuego, que está recorriendo el país, está pautada para las 2:00 de la tarde, en la alcaldía de Santiago, donde estará como anfitrión el alcalde Ulises Rodríguez.



El alcalde Rodríguez estará acompañado de las principales autoridades deportivas, así como atletas y exatletas, que se encargarán de llevar la antorcha por calles y avenidas de Santiago.



De igual manera, estará presente la vicealcaldesa del municipio de Santiago, Mariana Moreno y el Director de Deportes Municipal, Rafael “Pappy” Pérez.



Se ha invitado además a Margarita Jáquez, presidente de la Unión Deportiva de Santiago (UDESA, así como el Director Provincial de Deportes (Miderec), Tony Peña R.



También, estará presente Carlos Iglesias, quien es miembros del Comité Organizador de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.



Otros invitados especiales son, Américo Cabrera, presidente de la Asociación de Cronistas Deportivos de Santiago (ACDS), Osvaldo Arzola, quien preside la Asociación de Softbol de Santiago.



Los organizadores del recibimiento al Fue Olímpico, que honra la memoria de Wiche García Saleta, hicieron un llamado al pueblo de Santiago y sus municipios, para que apoyen el acto, que además contará con la figura de Colí, la mascota de los juegos.



Santiago será subsede de la disciplina de fútbol, tanto en masculino como en femenino, así como el ciclismo en las modalidades Mountain Bike y BMX.



La cita Centroamericana y del Caribe, se efectuará en el país del 24 de julio al 8 de agosto, donde se disputarán 30 disciplinas deportivas.



El Comité Organizador del evento está presidido por el periodista José P. Monegro y cuenta con el respaldo económico del gobierno que preside Luis Abinader.



