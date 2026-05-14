La psicología explica por qué algunas personas interrumpen constantemente al hablar

Especialistas advierten que esta conducta puede estar relacionada con la forma en que el cerebro procesa la conversación y el miedo a olvidar ideas importantes

Las conversaciones entre amigos, familiares o compañeros suelen ser espacios para compartir experiencias, opiniones y emociones. Sin embargo, una situación frecuente que puede generar incomodidad es cuando una persona interrumpe constantemente mientras los demás hablan.

Según especialistas en psicología, este comportamiento muchas veces no ocurre con intención de faltar al respeto, sino que está relacionado con el funcionamiento natural del cerebro durante una conversación activa.

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Mientras escuchamos a alguien, el cerebro activa distintas áreas al mismo tiempo. El lóbulo temporal interpreta el lenguaje, mientras otras zonas evalúan posibles respuestas o ideas que queremos aportar a la conversación.

Este proceso simultáneo provoca que algunas personas preparen mentalmente lo que van a decir antes de que el otro termine de hablar, generando interrupciones frecuentes sin darse cuenta.

Otro factor importante es el llamado “miedo a olvidar las ideas”, fenómeno vinculado a la memoria de trabajo, un mecanismo que almacena información de manera temporal. Cuando una persona considera importante lo que quiere decir, puede sentir la necesidad de expresarlo rápidamente antes de olvidarlo.

No obstante, aunque estas interrupciones no siempre son intencionales, los expertos advierten que pueden tener consecuencias negativas en las relaciones interpersonales, ya que quienes son interrumpidos suelen percibir falta de interés, generando frustración y distanciamiento emocional.

Para mejorar esta conducta, los especialistas recomiendan fortalecer la escucha activa, desarrollando habilidades como mantener contacto visual, adoptar una postura receptiva, evitar distracciones y realizar preguntas o comentarios que demuestren atención genuina durante la conversación.

Con información de msn.com/es