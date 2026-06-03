Ángela Jáquez y Jhonattan Erick encabezan multitudinario homenaje a las madres en Santiago

Bartolo García

Santiago de los Caballeros. El dirigente comunitario y coordinador regional norte del Ministerio de Interior y Policía, Jhonattan Erick, encabezó una multitudinaria actividad dedicada a las madres de diferentes comunidades de Santiago, como muestra de reconocimiento a su esfuerzo, dedicación y papel fundamental dentro de la familia y la sociedad.

La celebración reunió a cientos de mujeres en un ambiente de alegría y confraternidad, donde las asistentes disfrutaron de una cena especial, presentaciones musicales y la entrega de diversos obsequios, incluyendo electrodomésticos, órdenes de compra, bonos y raciones alimenticias.

Durante su intervención, Erick destacó la importancia de valorar a las madres más allá de una fecha específica, resaltando que representan un ejemplo permanente de amor, sacrificio y compromiso en la formación de sus hijos y en el fortalecimiento de los hogares dominicanos.

“No existe una fecha que sea suficiente para reconocer todo lo que representan las madres. Son ejemplo de amor, dedicación y fortaleza, por lo que debemos valorarlas y respetarlas cada día”, expresó el dirigente comunitario ante los presentes.

Asimismo, exhortó a la población a promover una cultura de respeto, protección y reconocimiento hacia las mujeres, destacando que su aporte resulta esencial para el desarrollo social, económico y humano de las comunidades.

La actividad contó con la participación de importantes autoridades y representantes institucionales, entre ellos la viceministra de Interior y Policía, Ángela Jáquez; el director regional de la Unidad Técnica Ejecutora de Titulación de Terrenos del Estado, Pablo Estévez; José Medina, en representación de la gobernadora Rosa Santos, y Antonio Gómez Díaz, en representación del alcalde Ulises Rodríguez.

Como parte de las rifas y sorpresas preparadas para la ocasión, fueron entregadas estufas, abanicos, gaveteros, vajillas, juegos de cocina, órdenes de compra, bonos y alimentos, concluyendo la jornada entre muestras de agradecimiento de las asistentes y el compromiso de Jhonattan Erick de continuar impulsando iniciativas en beneficio de las familias santiagueras.

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