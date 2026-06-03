Daniel Rivera supervisa avances de obras y proyectos estratégicos en Baitoa

Bartolo García

Santiago, RD. El senador de Santiago, Daniel Rivera, encabezó una jornada de seguimiento y supervisión en el municipio de Baitoa, donde sostuvo una reunión de trabajo con el alcalde Bernardo Ernesto López, la vicealcaldesa María Jiménez y los regidores de la demarcación para evaluar el avance de las obras en ejecución y los proyectos contemplados para la comunidad.

La iniciativa forma parte del proceso de fiscalización de las obras municipales y distritales que se desarrollan en la provincia, en cumplimiento de la Agenda Legislativa Senatorial de Santiago y por disposición del presidente Luis Abinader, con el propósito de garantizar la correcta ejecución de los proyectos de desarrollo.

Durante el encuentro, el legislador pasó balance a las principales obras que impactan al municipio y destacó los avances alcanzados en materia de infraestructura. Rivera afirmó que los resultados pueden comprobarse mediante datos, estadísticas y el seguimiento permanente a cada proyecto.

“El cambio es evidente; podemos constatarlo con los hechos. Tenemos identificadas las obras iniciadas, las que están en proceso de ejecución y las que ya han sido terminadas e inauguradas”, expresó el senador al referirse a las transformaciones que experimenta el municipio.

Rivera destacó además que la función senatorial no solo implica legislar, sino también representar y fiscalizar la administración pública, fortaleciendo ese rol a través del contacto directo con las comunidades y las autoridades locales para conocer de cerca sus necesidades.

El congresista reiteró su compromiso de continuar trabajando junto a los alcaldes, líderes comunitarios y representantes de los distintos sectores sociales para gestionar soluciones que contribuyan al desarrollo de Santiago y al bienestar de sus habitantes. “Seguimos trabajando de la mano con las autoridades locales y el Gobierno Central para hacer más por los que tienen menos”, manifestó.

Tras la reunión, Daniel Rivera realizó un recorrido por diversos sectores de Baitoa, donde supervisó el avance de varias obras, observó el crecimiento urbano de la comunidad y coordinó acciones orientadas a agilizar proyectos y atender demandas prioritarias de la población.

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