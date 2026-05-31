Wembanyama lleva a los Spurs de regreso a la élite y conquista el Oeste

Bartolo García

SAN ANTONIO, EE. UU. – Los San Antonio Spurs regresaron a la gran escena del baloncesto al proclamarse campeones de la Conferencia Oeste tras vencer 111-103 al Oklahoma City Thunder en el séptimo y decisivo partido de la serie, asegurando su clasificación a las Finales de la NBA por primera vez en más de una década.

WEMBY, WOW!



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La victoria tuvo como principal protagonista al fenómeno francés Victor Wembanyama, quien volvió a demostrar por qué es considerado una de las grandes estrellas emergentes de la liga. El joven jugador anotó 22 puntos y lideró a los Spurs en una de las victorias más importantes de la franquicia en los últimos años.

El conjunto texano logró imponerse como visitante ante el vigente campeón de la NBA y equipo del actual Jugador Más Valioso, Shai Gilgeous-Alexander, destronando así a uno de los favoritos para repetir el título y confirmando el renacer competitivo de San Antonio.

Además de la destacada actuación de Wembanyama, los Spurs contaron con importantes aportes ofensivos de Julian Champagnie, quien encestó 20 puntos, incluidos seis triples, así como de De’Aaron Fox, Stephon Castle, Dylan Harper, Devin Vassell y Keldon Johnson, quienes contribuyeron en ambos lados de la cancha.

La clasificación representa un momento histórico para la organización, que pasó de varios años alejados del protagonismo a convertirse nuevamente en contendiente al campeonato. En apenas su tercera temporada con el equipo, Wembanyama ha transformado la identidad de los Spurs, devolviéndolos a la élite de la NBA.

Con este triunfo, San Antonio avanzó a unas Finales que prometen ser memorables frente a los New York Knicks, equipo que también rompió una larga sequía al regresar a la serie por el título por primera vez desde 1999, precisamente cuando cayó ante los Spurs en aquella recordada final.

Las Finales de la NBA comenzarán el próximo 3 de junio, en una serie que enfrentará a dos franquicias históricas con décadas de espera por volver a la cima. La atención estará centrada en Wembanyama, quien buscará coronar una temporada extraordinaria y comenzar a escribir su propia leyenda en el baloncesto profesional.

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