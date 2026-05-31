FEDOBAD reconoce a estudiantes destacados tras capacitación en bádminton escolar

Bartolo García

SANTO DOMINGO, R.D. – La Federación Dominicana de Bádminton (FEDOBAD) entregó certificados de participación a ocho estudiantes de la Escuela Secundaria Enrique Jiménez Moya, ubicada en el sector Matahambre, quienes completaron satisfactoriamente el programa de formación correspondiente a los talleres de bádminton escolar.

La entrega de los reconocimientos estuvo encabezada por Rafael Lora, miembro del comité directivo de FEDOBAD, quien felicitó a los jóvenes por su dedicación y aprovechó la actividad para motivarlos a continuar desarrollándose en esta disciplina deportiva.

Durante su intervención, Lora invitó a los estudiantes a visitar el Pabellón Tony Barreiro de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), escenario donde se realizan entrenamientos y competencias de bádminton, con el objetivo de acercarlos aún más a este deporte.

El dirigente deportivo destacó que el crecimiento del bádminton en los centros educativos ha sido posible gracias al respaldo brindado por el Instituto Nacional de Educación Física (INEFI), entidad que ha impulsado la práctica deportiva en escuelas y liceos de todo el país.

Asimismo, valoró el trabajo realizado por el director ejecutivo del INEFI, Alberto Rodríguez Mella, así como por el presidente de FEDOBAD, Nelson Javier Ozuna, resaltando el compromiso de ambos con el fortalecimiento y la expansión de esta disciplina entre la juventud dominicana.

La iniciativa forma parte de los esfuerzos conjuntos para promover estilos de vida saludables, fomentar la actividad física en los estudiantes y continuar desarrollando el talento deportivo nacional desde las aulas, contribuyendo a la formación integral de las nuevas generaciones.

#eljacaguero #FEDOBAD #Badminton #DeporteEscolar #INEFI #EducacionFisica #RepublicaDominicana