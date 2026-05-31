DiDi proyecta aumento en la movilidad por celebración del Día de las Madres

Bartolo García

SANTO DOMINGO. – La plataforma de movilidad DiDi informó que se prepara para una de las jornadas de mayor movimiento del año con motivo de la celebración del Día de las Madres, fecha en la que tradicionalmente aumenta la cantidad de desplazamientos familiares y actividades sociales en todo el país.

De acuerdo con datos de la empresa, durante la celebración del año pasado la demanda de solicitudes de viaje registró un incremento cercano al 30 % en comparación con la semana anterior, alcanzando picos de hasta un 50 % a partir del mediodía, especialmente en zonas urbanas de alta actividad comercial y recreativa.

Ante este panorama, DiDi anunció que pondrá a disposición de los usuarios diversas soluciones tecnológicas para facilitar los traslados hacia reuniones familiares, restaurantes, centros comerciales y otros espacios de celebración, tanto en el Gran Santo Domingo como en Santiago de los Caballeros.

Douglas Quesada, gerente de comunicaciones de la empresa, destacó que el Día de las Madres representa una de las fechas más significativas para las familias dominicanas y aseguró que la plataforma busca contribuir a que más personas puedan compartir con sus seres queridos de forma práctica y accesible.

La compañía indicó que durante la festividad del año pasado algunas de las zonas con mayor demanda de viajes en Santiago fueron el Centro Histórico y la urbanización Fernando Valerio, mientras que en Santo Domingo el mayor flujo se concentró en sectores del Distrito Nacional como Villa Juana y Villa Francisca.

DiDi señaló que los usuarios podrán acceder a opciones como DiDi Express, DiDi Pon Tu Precio y DiDi Moto, además de promociones y descuentos disponibles en la aplicación, dependiendo del comportamiento de la demanda durante la jornada festiva.

La empresa también resaltó las herramientas de seguridad incorporadas en la plataforma, entre ellas la posibilidad de compartir el viaje en tiempo real, números anónimos para proteger la privacidad y grabación de audio durante los trayectos. Asimismo, aseguró que el 99.99 % de las solicitudes intermediadas a través de la aplicación concluyen sin incidentes de seguridad reportados, reafirmando su compromiso con una movilidad eficiente y segura para los dominicanos.

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