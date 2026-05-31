Abinader entrega más de 1,200 títulos de propiedad y transforma la vida de miles de familias

Bartolo García

HAINA, San Cristóbal. – El presidente Luis Abinader encabezó la entrega de 1,279 títulos de propiedad, beneficiando de manera directa a 6,395 personas de distintas comunidades del país, como parte del programa de titulación que impulsa el Gobierno para garantizar seguridad jurídica y mejorar la calidad de vida de las familias dominicanas.

Durante el acto realizado en el municipio de Haina, el mandatario destacó que más de 700 títulos fueron entregados a residentes de esta demarcación, mientras que los demás beneficiarios pertenecen a comunidades como Jardines de Gautier, Villa Altagracia, Los Alcarrizos, Los Frailes, Los Mameyes, Maquiteria, Los Mina y Brisas de las Américas.

Abinader afirmó que el programa de titulación constituye una de las iniciativas sociales más importantes de su gestión, ya que permite a miles de familias convertirse en propietarias legales de sus viviendas y terrenos, otorgándoles estabilidad, tranquilidad y nuevas oportunidades de desarrollo.

El jefe de Estado resaltó además que la mayoría de los títulos entregados correspondieron a mujeres, en vísperas de la celebración del Día de las Madres. En ese sentido, valoró la entrega como un reconocimiento al esfuerzo de las madres dominicanas y una herramienta para fortalecer el patrimonio familiar.

“Cuando se entrega un título de propiedad también se entrega seguridad, esperanza y oportunidades de progreso”, expresó el mandatario, al señalar que estos documentos permiten acceder a créditos formales, ampliar viviendas, emprender negocios y garantizar un mejor futuro para las próximas generaciones.

De su lado, el director general de Bienes Nacionales, del Consejo Estatal del Azúcar (CEA) y de CORDE, Rafael Burgos Gómez, calificó la jornada como un acto de justicia social y explicó que forma parte de la meta gubernamental de entregar un millón de títulos durante las dos gestiones del presidente Abinader. Asimismo, destacó el trabajo conjunto de diversas instituciones para agilizar los procesos y regularizar propiedades que permanecían pendientes durante décadas.

El funcionario indicó que el Gobierno ha asumido importantes costos administrativos y ha condonado deudas vinculadas a la adquisición de terrenos para que los beneficiarios reciban sus títulos de manera gratuita. Al concluir la actividad, el presidente Abinader reiteró que su administración trabaja cada día para mejorar las condiciones de vida de la población y aprovechó la ocasión para enviar un mensaje de felicitación a todas las madres dominicanas.

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