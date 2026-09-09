Wellington Arnaud presentará ante la OEA avances de RD en agua potable y saneamiento

El director ejecutivo del INAPA encabezará en Washington la exposición dominicana sobre proyectos de saneamiento costero y las experiencias del país para ampliar el acceso al agua potable

Bartolo García

Santo Domingo, R.D. – Los avances y desafíos de la República Dominicana en materia de agua potable y saneamiento costero serán presentados ante la Organización de los Estados Americanos (OEA) por el director ejecutivo del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA), Wellington Arnaud, durante una reunión extraordinaria del Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral (CIDI).

El encuentro se celebrará este jueves 10 de septiembre, a partir de las 2:30 de la tarde, en la sede de la OEA en Washington, D. C., bajo el lema “Agua limpia, comunidades fuertes, un hemisferio más resiliente”. La jornada reunirá a representantes de los Estados miembros y organismos vinculados al desarrollo y la cooperación regional.

Arnaud tendrá a su cargo la presentación principal sobre el Programa de Agua y Saneamiento Costero de la República Dominicana, en la que expondrá las experiencias acumuladas por el país, las intervenciones desarrolladas y las lecciones que podrían contribuir al diseño de soluciones similares en otras naciones del hemisferio.

Durante su intervención, el funcionario presentará las iniciativas impulsadas por el Gobierno dominicano para ampliar el acceso al agua potable, fortalecer los sistemas de saneamiento y reducir los impactos ambientales en comunidades y zonas costeras. La exposición también busca colocar estos proyectos dentro del debate regional sobre resiliencia, desarrollo sostenible y protección de los recursos hídricos.

La reunión cobra relevancia por el papel del Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral, órgano de la OEA integrado por todos sus Estados miembros y encargado de promover la cooperación solidaria para apoyar el desarrollo integral. El escenario permitirá intercambiar experiencias y analizar respuestas comunes frente a los desafíos que enfrentan los países de las Américas en materia de agua y saneamiento.

La agenda contempla intervenciones del secretario general de la OEA, Albert Ramdin; del presidente del CIDI y representante permanente de Antigua y Barbuda ante el organismo, Sir Ronald Sanders; y de la embajadora y representante permanente de República Dominicana ante la OEA, Mayerlyn Cordero Díaz. También participarán Francisco González, representante del área de Saneamiento y Residuos Sólidos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y Andrés Sánchez, gerente del Programa de Agua para las Américas de la OEA.

La participación de Wellington Arnaud ante la OEA busca proyectar internacionalmente las experiencias desarrolladas por República Dominicana en agua potable y saneamiento, además de fortalecer la cooperación con otros países y organismos multilaterales. Tras las exposiciones, las delegaciones tendrán un espacio para preguntas y comentarios, mientras la actividad podrá ser seguida en vivo a través de la plataforma digital de la OEA.