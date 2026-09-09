Seis cooperativas se unen para lanzar primera Autoferia Cooperativa del país

La iniciativa se celebrará del 21 al 26 de septiembre y ofrecerá financiamiento preferencial, créditos preaprobados y facilidades para la adquisición de vehículos nuevos y usados

Bartolo García

Santiago de los Caballeros, R.D. – Seis cooperativas de ahorro y crédito anunciaron la celebración de la Autoferia Cooperativa 2026, presentada como la primera iniciativa de financiamiento vehicular organizada conjuntamente por el movimiento cooperativo dominicano. La jornada se desarrollará del 21 al 26 de septiembre en las oficinas de las entidades participantes y en espacios de exhibición habilitados junto a concesionarios aliados.

La feria reunirá a Cooperativa San José, Coopbueno, CoopUnion, Coopgapa, CoopProspera y Coopprogreso, instituciones que en conjunto agrupan a más de medio millón de socios y cuentan con presencia en el Cibao, el Distrito Nacional y otras regiones. La alianza busca aprovechar esa capacidad conjunta para ampliar las opciones de acceso al financiamiento vehicular.

Maritza López Castaños de Ortiz, presidenta administradora del Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo (Idecoop).

Durante los seis días de la Autoferia, los socios podrán optar por tasas fijas durante toda la vigencia del préstamo, porcentajes de financiamiento superiores a los ofrecidos habitualmente, ausencia de penalidades por pagos anticipados o abonos a capital y diferentes alternativas de seguro. La oferta comprenderá vehículos nuevos y usados disponibles a través de los concesionarios vinculados a la iniciativa.

Uno de los principales componentes será la preaprobación de créditos, mediante la cual cada cooperativa identificará previamente a socios con capacidad de financiamiento para agilizar su proceso durante la feria. Los interesados que no cuenten con una preaprobación también podrán solicitar financiamiento y serán evaluados conforme a las políticas crediticias de su institución.

Edward Faña, gerente general de CoopProspera, destacó durante la presentación realizada en Santiago que la iniciativa apuesta por la colaboración entre las entidades. “No estamos compitiendo entre nosotras por los mismos socios, estamos sumando capacidad para ofrecerle a cada familia dominicana una alternativa real y transparente al comprar su vehículo”, expresó.

De su lado, Melvin Rodríguez, gerente general de Cooperativa San José, señaló que el proyecto responde al principio de cooperación entre cooperativas y adelantó que la alianza podría extenderse posteriormente hacia otros servicios. En la presentación también participó Maritza López de Ortiz, presidenta administrativa del Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo (Idecoop).

Los interesados podrán consultar desde el 14 de septiembre los requisitos, condiciones definitivas y formularios de solicitud a través de las oficinas y canales digitales de las cooperativas participantes. Con esta primera Autoferia Cooperativa, las entidades buscan presentar al cooperativismo como una alternativa conjunta de financiamiento y abrir la puerta a nuevas alianzas que amplíen los servicios disponibles para sus socios.