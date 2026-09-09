Suny Gálvez conquista para República Dominicana la corona de Miss Universal Grand 2026

La modelo dominicana se impuso ante representantes de distintos países durante una final celebrada en territorio nacional y suma una nueva corona internacional para República Dominicana

Bartolo García

Santo Domingo, R.D. – La modelo dominicana Suny Gálvez fue coronada Miss Universal Grand 2026, tras imponerse en la gran final del certamen internacional de belleza, celebrada en República Dominicana con la participación de candidatas procedentes de diferentes países.

La competencia convirtió al país en escenario de una jornada en la que las delegadas exhibieron elementos representativos de su cultura, belleza, elegancia y compromiso social. La edición estuvo marcada por una producción que combinó distintos segmentos de competencia y permitió evaluar la preparación y desenvolvimiento de las aspirantes.

Durante el certamen, las candidatas participaron en desfiles de traje de baño, traje típico y traje de gala, pruebas en las que fueron evaluadas por su seguridad, personalidad, presencia escénica y capacidad para representar a sus respectivas naciones frente al público y al jurado.

Gálvez logró avanzar entre las participantes hasta quedarse con la máxima distinción de la noche. Su preparación, carisma y desempeño durante las diferentes etapas de la competencia fueron determinantes para conquistar la corona de Miss Universal Grand 2026, colocando a República Dominicana en el primer lugar del concurso.

El triunfo adquiere una dimensión especial para la representación dominicana debido a que la corona fue conquistada ante el público local, en una edición que reunió en el país a candidatas y representantes de la industria internacional de los certámenes de belleza. La victoria se suma a los reconocimientos obtenidos por dominicanas en concursos internacionales.

Tras conocerse el resultado, la organización de Miss Universal Grand felicitó a las participantes por su desempeño y agradeció el respaldo de los directores nacionales, patrocinadores, miembros del jurado, equipo de producción y público que acompañaron el desarrollo de la competencia.

Con la coronación de Suny Gálvez como Miss Universal Grand 2026, República Dominicana suma una nueva representante al grupo de dominicanas que han alcanzado títulos internacionales de belleza. La modelo inicia ahora su período como reina del certamen, llevando la representación del país a las actividades y compromisos vinculados con la organización.