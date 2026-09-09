Tribunal Constitucional distingue a 27 colaboradores por excelencia y vocación de servicio

La alta corte reconoció el desempeño de servidores de las áreas jurisdiccional y administrativa, destacando su aporte al fortalecimiento de la justicia constitucional y la democracia dominicana

Bartolo García

SANTO DOMINGO.– El Tribunal Constitucional (TC) reconoció a 27 colaboradores por su desempeño, responsabilidad y compromiso institucional durante el acto “Excelencia del Servidor Constitucional 2025”, una iniciativa destinada a valorar el trabajo de quienes contribuyen diariamente al fortalecimiento de la justicia constitucional y al funcionamiento de la alta corte.

La ceremonia estuvo encabezada por el presidente del TC, magistrado Napoleón R. Estévez Lavandier, y también sirvió de escenario para reconocer a los servidores constitucionales que fueron promovidos durante el pasado año. La actividad reunió a jueces, directores y colaboradores de las diferentes áreas de la institución.

Al pronunciar las palabras centrales, la magistrada Army Ferreira destacó que el recurso humano constituye una pieza esencial para el desarrollo institucional. “Ustedes, a mi juicio, constituyen el corazón de este gran cuerpo”, expresó al referirse al papel que desempeñan los colaboradores en el cumplimiento de la misión del Tribunal Constitucional y en la defensa de la democracia.

De su lado, la directora de Gestión Humana, Katerinne Minaya, informó que 52 colaboradores fueron nominados, 34 mujeres y 18 hombres, de los cuales 27 resultaron galardonados. Explicó que el reconocimiento procura destacar no solo los años de servicio, sino también la capacidad para resolver problemas, estudiar expedientes, mejorar procesos y trabajar de manera conjunta.

En el área jurisdiccional fueron reconocidos 13 servidores, entre ellos Arlette Rodríguez Bonnet, Altagracia Peña Arias, Ansherlys de León Santana, Sheila Díaz Collado, Ana Iglesias Mata, Álvaro Mateo Crespo, Laura Fermín Escoto, Sergio Ortiz Valenzuela, Miguel Tejada Méndez, Ana Valerio Valerio, Tomy Mencía Paulino, Janell Peña Hasbún y Ealeen Rodríguez González, por sus aportes al trabajo jurisdiccional de la alta corte.

Mientras, en el área administrativa fueron distinguidos 14 colaboradores: Rudilerci Castillo Díaz, Rosmery Massiel Collado, Mairim Cosme Muñoz, Francisco Antonio Félix, Manuel Guerrero Domínguez, Noris Mayi Saldívar, José Castillo Báez, Martha Martínez Gómez, Julio Polanco Florián, Ysbel Joa Herrera, Junior Núñez Martínez, Máxima Mejía Melo, Carolyn Morel Pantaleón y Starlin Lima García. Tras recibir los reconocimientos, Janell Peña Hasbún agradeció la distinción y resaltó que el trabajo realizado en la institución incide directamente en los derechos fundamentales y en la vida de los ciudadanos.

Con la celebración de “Excelencia del Servidor Constitucional 2025”, el Tribunal Constitucional reafirmó su apuesta por la valoración y el desarrollo de su talento humano, al considerarlo uno de sus principales activos. La institución sostuvo que estas políticas contribuyen a consolidar una gestión pública más eficiente, transparente y cercana a la ciudadanía, al tiempo que fortalecen su misión de garantizar la justicia constitucional en República Dominicana.