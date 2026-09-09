CNM ratifica a cinco magistrados de la Suprema y eleva a seis las plazas vacantes

Los jueces permanecerán siete años más en el alto tribunal, mientras continúa abierto el proceso para seleccionar a los nuevos integrantes que ocuparán las seis posiciones disponibles

Bartolo García

Santo Domingo, R.D.– El Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) confirmó a cinco jueces de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) para un nuevo período de siete años, tras concluir la evaluación de desempeño de los magistrados sometidos al proceso y realizar las deliberaciones correspondientes.

Los jueces ratificados son Justiniano Montero Montero, Fran Euclides Soto Sánchez, Anselmo Alejandro Bello Ferreras, Samuel Amaury Arias Arzeno y Rafael Vásquez Goico. La decisión fue adoptada conforme a las atribuciones otorgadas al CNM por la Constitución, la Ley núm. 138-11 y el reglamento que establece los criterios para evaluar el desempeño de los integrantes de la Suprema Corte.

Con la conclusión de las evaluaciones, se incorporan dos nuevas vacantes a las cuatro que ya existían, elevando a seis las posiciones que deberán ser cubiertas en la Suprema Corte de Justicia. El proceso de recepción de propuestas y postulaciones continúa abierto para seleccionar a quienes ocuparán esas plazas en el máximo tribunal del Poder Judicial.

El CNM informó que las propuestas de candidaturas podrán presentarse hasta el 10 de septiembre, mientras que el plazo para las inscripciones de postulantes permanecerá abierto hasta el día 15 del mismo mes. La documentación deberá ser depositada en la Secretaría del Consejo Nacional de la Magistratura, ubicada en el edificio de la Suprema Corte de Justicia.

Entre los confirmados figura Justiniano Montero Montero, presidente de la Primera Sala de la SCJ, quien integra el alto tribunal desde 2019 y posee formación especializada en derecho administrativo y gestión pública. También fue ratificado Fran Euclides Soto Sánchez, integrante de la Segunda Sala y quien ha desempeñado responsabilidades vinculadas con la modernización tecnológica y la optimización de los procesos penales del Poder Judicial.

El Consejo confirmó además a Samuel Amaury Arias Arzeno y Anselmo Alejandro Bello Ferreras, ambos miembros de la Suprema desde 2019. Arias Arzeno cuenta con una extensa trayectoria académica y ha impulsado iniciativas relacionadas con mecanismos alternativos de resolución de conflictos y acceso a la justicia, mientras Bello Ferreras acumula más de dos décadas de carrera judicial y posee experiencia especializada en las materias civil e inmobiliaria.

Completa el grupo Rafael Vásquez Goico, juez de la Tercera Sala, con experiencia en las jurisdicciones laboral, inmobiliaria, contencioso-administrativa y tributaria. Tras estas ratificaciones, la atención del CNM se concentra ahora en la selección de seis nuevos integrantes de la Suprema Corte de Justicia, proceso que tendrá incidencia directa en la composición del alto tribunal para los próximos años.