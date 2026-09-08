Abinader trasladará su despacho a Santiago para encabezar tres días de agenda gubernamental

Bartolo García

Santiago, R.D.– El presidente Luis Abinader trasladará su despacho a Santiago durante tres días, del lunes 14 al miércoles 16 de septiembre, período en el que desarrollará una amplia agenda de trabajo orientada a dar seguimiento a proyectos gubernamentales y atender temas económicos, sociales y de infraestructura considerados prioritarios para la provincia.

El anuncio fue realizado durante una rueda de prensa encabezada por Aníbal Belliard, director de Operaciones de la Presidencia, junto a la gobernadora provincial Rosa Santos y otras autoridades locales. Belliard explicó que parte de las actividades se desarrollarán desde la Casa Presidencial, ubicada en la urbanización La Trinitaria, mientras otras tendrán lugar en diferentes puntos de Santiago.

Durante su permanencia en la ciudad, Abinader sostendrá reuniones con representantes del sector empresarial, directores provinciales de instituciones públicas, dirigentes comunitarios y ciudadanos, con el propósito de conocer planteamientos, evaluar necesidades y coordinar respuestas desde las distintas dependencias del Estado. La jornada busca mantener en Santiago una dinámica de trabajo similar a la que desarrolla habitualmente desde el Palacio Nacional.

Como parte de la agenda, el espacio de comunicación gubernamental “La Semanal con la Prensa” será realizado el lunes desde Santiago, convirtiendo a la provincia durante esos días en el centro de varias de las principales actividades del Poder Ejecutivo. Las autoridades adelantaron que posteriormente serán ofrecidos mayores detalles sobre los encuentros y actividades que encabezará el mandatario.

La gobernadora Rosa Santos valoró la permanencia del jefe de Estado como una oportunidad para impulsar proyectos y soluciones pendientes en la provincia. “Cada vez que el presidente Luis Abinader viene a Santiago trae soluciones y oportunidades de desarrollo. Nos sentimos muy contentos de recibirlo y de que durante su estadía esta provincia se convierta en el centro de las acciones del Gobierno”, expresó.

De su lado, el director general de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago (CORAASAN), Andrés Cueto, destacó que la jornada permitirá colocar sobre la mesa asuntos vinculados con los diferentes sectores económicos y sociales de la ciudad. Las autoridades exhortaron a la ciudadanía y a los medios de comunicación a mantenerse atentos a las informaciones que serán ofrecidas sobre el programa oficial.

En la rueda de prensa participaron además el alcalde de Puñal, Enrique Romero; el subdirector de Prensa de la Presidencia, Lucildo Gómez; el director regional de Infraestructura Escolar, Alexis Sosa; el encargado regional de EGEHID, Fidel Díaz; el director regional de Educación, Pedro Pablo Marte, y representantes de organismos militares, policiales y de tránsito. La instalación temporal del despacho presidencial en Santiago busca reforzar el contacto directo del Gobierno con los sectores de la provincia y acelerar el seguimiento a sus principales demandas y proyectos.