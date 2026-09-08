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Santiago reunirá a especialistas internacionales en simposio sobre salud cardiovascular

ADOMEINT analizará avances en diagnóstico, prevención y tratamientos, junto a expertos nacionales y extranjeros, durante un encuentro científico dedicado al senador Daniel Rivera
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Victor Abreu al frente de ADOMEINT eljacaguero
El doctor Víctor Abreu al frente de ADOMEINT

Bartolo García

Santiago, R.D.– La Asociación Dominicana de Médicos Internistas (ADOMEINT), presidida por el doctor Víctor Abreu, celebrará en Santiago el “Simposio Internacional Hipertensión Arterial: 200 Años después”, un encuentro científico que reunirá a especialistas nacionales e internacionales para examinar los avances médicos y los principales desafíos asociados al control de la presión arterial.

El evento tendrá como escenario el Centro de Convenciones y Cultura Dominicana de UTESA, donde el viernes 11 se desarrollará la jornada inaugural. Durante el acto será reconocido el senador por Santiago y médico Daniel Rivera, a quien estará dedicado el simposio por su trayectoria y aportes vinculados al sector salud.

La agenda académica continuará el sábado con una mirada al presente, pasado y futuro de esta condición, incluyendo el análisis de sus factores de origen y desarrollo. Los especialistas también compararán las principales guías utilizadas actualmente, con el propósito de discutir criterios relacionados con el diagnóstico, seguimiento y abordaje de los pacientes.

Daniel Rivera destaca papel de la prensa escrita en encuentro con periodistas de Santiago
Daniel Rivera

Las conferencias examinarán además el impacto del estilo de vida y las diferencias que presenta la enfermedad según la edad y las condiciones particulares de cada persona. Entre los grupos que serán analizados figuran adultos jóvenes, embarazadas y pacientes geriátricos, además de temas vinculados con el envejecimiento vascular acelerado.

Otro de los ejes científicos estará enfocado en la relación entre la presión arterial elevada y el deterioro cognitivo, la demencia, la diabetes y las enfermedades renales. El programa contempla igualmente exposiciones sobre el papel de los estrógenos y las implicaciones de combinar distintos factores de riesgo cardiovascular y metabólico.

La jornada incluirá discusiones sobre obesidad, control metabólico, adherencia a los tratamientos y nuevas alternativas terapéuticas, entre ellas la tirzepatida. También se analizará el uso de terapias combinadas y el papel de los diuréticos dentro de las estrategias destinadas a mejorar el pronóstico y la calidad de vida de los pacientes.

Bajo la gestión del doctor Víctor Abreu al frente de ADOMEINT, la institución busca fortalecer mediante este simposio la actualización científica y el intercambio de conocimientos entre los profesionales de la medicina. El encuentro concluirá con debates sobre nutrición, ejercicio, prevención y los desafíos sanitarios del control de la presión arterial en el siglo XXI, con énfasis en mejorar la atención y calidad de vida de los pacientes.

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