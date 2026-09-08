JCE dará a conocer estudio pionero sobre las causas de la abstención electoral en República Dominicana

Bartolo García

Santo Domingo, R.D.– La Junta Central Electoral (JCE) presentará este miércoles un estudio sobre la abstención registrada durante las elecciones de 2024, elaborado por el Centro de Asesoría y Promoción Electoral (CAPEL), organismo especializado del Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH), como parte de un convenio de colaboración técnica.

La investigación busca profundizar en las razones que llevaron a una parte del electorado dominicano a no acudir a las urnas durante los comicios municipales, congresuales y presidenciales celebrados ese año. El análisis permitirá identificar patrones y factores que incidieron en la participación tanto de los ciudadanos residentes en República Dominicana como de los dominicanos habilitados para votar en el exterior.

De acuerdo con las informaciones ofrecidas sobre el proyecto, se trata de un estudio de características inéditas en Latinoamérica, al abordar de manera integral y focalizada la realidad electoral de un país. Sus conclusiones pretenden servir como herramienta para comprender con mayor precisión el fenómeno del abstencionismo y contribuir al diseño de estrategias dirigidas a fortalecer la participación ciudadana.

El informe examina factores socioculturales, logísticos y políticos que pudieron influir en la decisión de los electores de no ejercer el voto. A partir de esos hallazgos, CAPEL presentará recomendaciones de interés para las autoridades electorales, organizaciones políticas y otros actores involucrados en el funcionamiento y fortalecimiento del sistema democrático dominicano.

Los resultados permitirán además establecer diferencias entre la abstención registrada en las elecciones municipales y la correspondiente a los procesos congresuales y presidenciales, ofreciendo información que podría ayudar a determinar las circunstancias particulares que influyen en cada tipo de elección y en distintos segmentos de la población.

La presentación se realizará en el Auditorio de la sede central de la Junta Central Electoral y contará con la participación de los miembros del Pleno de la institución, representantes del IIDH/CAPEL y especialistas del equipo consultor responsable de desarrollar la investigación. También han sido convocados delegados de las organizaciones políticas y representantes de la sociedad civil.

Con la divulgación del estudio, la JCE busca disponer de evidencias y recomendaciones que permitan impulsar acciones para estimular una mayor participación en futuros procesos electorales. Los hallazgos abrirán además el debate sobre los factores que explican el alejamiento de determinados sectores de las urnas y los desafíos que enfrenta el sistema electoral para fortalecer el involucramiento ciudadano.