Coraasan expone ante APEDI proyectos para ampliar saneamiento en Santiago

Andrés Cueto presentó a representantes empresariales las obras en ejecución y los proyectos previstos para fortalecer la recolección de aguas residuales y mejorar la calidad ambiental de la provincia

Bartolo García

Santiago, R.D. – La Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago (Coraasan) proyecta aumentar significativamente la capacidad de recolección de aguas residuales de la provincia mediante la construcción de nuevos colectores y otras obras de saneamiento, algunas actualmente en ejecución y otras incluidas dentro de los planes de la institución.

El director general de Coraasan, Andrés Cueto, presentó los proyectos durante un encuentro con representantes de la Asociación para el Desarrollo (APEDI), donde explicó que las intervenciones buscan responder al crecimiento urbano de Santiago y a las necesidades acumuladas de infraestructura sanitaria. El objetivo es fortalecer el sistema de alcantarillado y reducir los efectos de las aguas residuales sobre las comunidades y el medioambiente.

Cueto aseguró que las obras responden a reclamos formulados desde hace más de 30 años por organizaciones representativas de Santiago, que han advertido sobre la necesidad de ampliar la infraestructura de saneamiento a medida que aumenta la población y se expande el territorio urbano. Señaló que el Gobierno del presidente Luis Abinader ha destinado recursos para avanzar en proyectos considerados prioritarios para la provincia.

Entre las organizaciones que históricamente han planteado la necesidad de estas intervenciones, el funcionario citó a la Asociación de Comerciantes e Industriales de Santiago (ACIS), la Asociación para el Desarrollo (APEDI) y el Consejo para el Desarrollo Estratégico de Santiago (CDES). Estas entidades han incluido el saneamiento y la protección de los recursos naturales entre los desafíos vinculados al desarrollo sostenible de la ciudad.

Durante la presentación, los empresarios conocieron los alcances de los proyectos, las obras que se encuentran en ejecución y las iniciativas previstas para ampliar la cobertura de recolección de aguas residuales. Cueto sostuvo que el impacto de las inversiones deberá reflejarse no solo en la infraestructura sanitaria, sino también en la salud de la población y la preservación ambiental.

La reunión estuvo encabezada por el vicepresidente de la Junta Directiva de APEDI, Ricardo Fondeur, y contó con la participación de Jorge Riquerner, Eduardo Trueba, Juan Mera, Luis Campos, Juan Carlos Hernández, Tácito Cordero, Fernando Puig, Saúl Abreu, Carlos Iglesias, Fernando Lama, Félix Eduardo García, Edwin Espinal y Sonia Guzmán Hernández, entre otros integrantes de la organización.

El encuentro coloca nuevamente en la agenda el saneamiento como uno de los retos estratégicos para el futuro de Santiago, una ciudad cuyo crecimiento poblacional, residencial y productivo exige ampliar paralelamente sus servicios básicos. Coraasan plantea que los nuevos colectores permitirán avanzar en esa dirección y fortalecer una infraestructura sanitaria reclamada durante décadas por diferentes sectores de la provincia.