Wellington Arnaud llama al PRM a defender la gestión de Abinader y fortalecer la continuidad del Gobierno

Bartolo García

Distrito Nacional.– El dirigente político Wellington Arnaud encabezó este sábado una multitudinaria jornada de capacitación política y electoral junto a más de mil dirigentes del Partido Revolucionario Moderno (PRM), en un encuentro orientado al fortalecimiento de las estructuras partidarias y al respaldo de la gestión del presidente Luis Abinader.

La actividad reunió a integrantes de su proyecto presidencial, así como a alcaldes, regidores, diputados, senadores y dirigentes territoriales de distintas provincias del país, quienes participaron en conferencias y talleres sobre comunicación política, estrategias electorales y organización territorial.

Durante el evento, Arnaud destacó que esta nueva etapa busca fortalecer la preparación política y electoral de sus equipos, además de consolidar la movilización territorial y la comunicación estratégica dentro del PRM.

El aspirante presidencial afirmó que la continuidad del actual gobierno dependerá de la capacidad de la dirigencia oficialista para seguir conectando con las necesidades de la población y defendiendo los logros alcanzados por la administración del presidente Luis Abinader.

“La garantía de continuidad de nuestro gobierno solo será posible si seguimos transformando la vida de cada dominicano”, expresó Arnaud en medio de aplausos y muestras de respaldo de los asistentes.

Asimismo, resaltó los indicadores económicos exhibidos por el país, señalando que la economía dominicana registró un crecimiento de 4.1 % durante el primer cuatrimestre del año, además de valorar las medidas implementadas para proteger a los sectores más vulnerables ante el aumento internacional de los combustibles.

El dirigente político también destacó el subsidio gubernamental destinado a mitigar el impacto del alza del petróleo, indicando que el Gobierno ha destinado más de 14 mil millones de pesos para apoyar a la población y preservar la estabilidad económica del país.

Al concluir su intervención, Wellington Arnaud agradeció la participación de los miembros de su proyecto político y aseguró que la fortaleza organizativa demostrada durante la jornada refleja la capacidad de su equipo para asumir los retos venideros y trabajar de cara a los próximos procesos internos y electorales del PRM.