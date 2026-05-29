Raquel Peña exalta legado de las madres dominicanas en homenaje por el centenario de su himno

Bartolo García

Santiago, RD. – La vicepresidenta Raquel Peña encabezó este viernes el acto conmemorativo por los 100 años del Himno a las Madres, una actividad organizada por la Vicepresidencia de la República y el Ministerio de Cultura para honrar el legado de las madres dominicanas y reconocer a mujeres destacadas por su aporte a la preservación de la identidad nacional.

Durante la ceremonia, celebrada en el Gran Teatro del Cibao, fueron reconocidas Ingrid González de Rodríguez, Ivanova Casimiro, Martha Beato y Juana Expósito, por sus contribuciones en los ámbitos social y cultural, así como por su compromiso con el fortalecimiento de los valores que distinguen a la sociedad dominicana.

Al pronunciar sus palabras, Raquel Peña recordó que hace un siglo nació el Himno a las Madres, inspirado por Trina de Moya, como una forma de rendir tributo a la madre dominicana y a su papel fundamental en la formación de las familias y la construcción de la nación.

La vicepresidenta destacó que las madres representan fortaleza, sacrificio y amor incondicional, cualidades que han sido transmitidas de generación en generación. “Celebramos a las madres dominicanas y también el legado cultural que han ayudado a preservar durante décadas, fortaleciendo nuestra identidad como pueblo”, expresó.

Asimismo, reafirmó el compromiso del Gobierno del presidente Luis Abinader de continuar impulsando iniciativas dirigidas a fortalecer la cultura, promover los valores familiares y respaldar el bienestar de las madres dominicanas en todo el territorio nacional.

De su lado, el ministro de Cultura, Roberto Ángel Salcedo, resaltó el significado histórico y emocional del Himno a las Madres, considerándolo una de las expresiones más representativas del patrimonio cultural dominicano, además de valorar la trayectoria de las homenajeadas.

La actividad incluyó la interpretación del Himno a las Madres por la Orquesta Filarmónica de Santo Domingo, bajo la dirección del maestro Amaury Sánchez, seguida de una gala artística con la participación de destacadas voces nacionales, en una jornada cargada de emotividad y reconocimiento a la mujer dominicana.

El evento concluyó con un concierto especial y la interpretación de reconocidas composiciones dominicanas, cerrando una celebración dedicada a exaltar el aporte de las madres a la cultura, los valores y la identidad de la República Dominicana.

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